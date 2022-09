Serie D, prosegue la campagna abbonamenti

Da Palermo a Catania, dalla B alla D. Il difensore ex Palermo Michele Somma ha firmato col Catania Ssd e disputerà il prossimo campionato di quarta serie con la squadra rossazzurra allenata da Giovanni Ferraro.

È la stessa società etnea ad averlo comunicato. Somma, nato a Salerno il 16 marzo 1995, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus e vissuto l’esordio in Primavera con la Roma, collezionando 60 presenze impreziosite da 5 reti e vincendo una Supercoppa di categoria, il difensore ha disputato nel 2014-2015 due gare in Serie A, la prima in maglia giallorossa e la seconda con quella dell’Empoli.

Al suo attivo, la trafila nelle nazionali giovanili dall’Under 16 all’Under 21 (26 presenze complessive, un gol in Under 20).

Dal 2015 al 2018 in B con il Brescia, per l’atleta campano, 60 partite. Nelle due annate successive, l’esperienza in Spagna con il Deportivo La Coruña, in Segunda División. Dal 2020 al 2022 a Palermo, con i rosanero ha conquistato la promozione in B.

Anche Simone Buffa al Catania

Nelle scorse ore, il Catania Ssd aveva annunciato anche l’arrivo di Simone Buffa, giovane centrocampista palermitano classe 2001.

Dopo l’esperienza con la Primavera del Parma, ha sommato nelle ultime quattro stagioni 91 presenze in serie D con le maglie del Troina, del Casarano, dell’Acireale (in granata, ha realizzato 4 gol) e del Trapani. Nel pre-campionato dell’annata appena iniziata, la parentesi con l’Aquila Montevarchi.

Abbonamenti oltre 6.600 tessere, domani si aprono i botteghini

Continua a crescere di ora in ora, invece, il numero degli abbonati del Catania Ssd per la stagione 2022-2023. Il dato ufficiale indica 6.672 tessere sottoscritte. Sono state sottoscritte invece 10.414 card We Catania. La campagna denominata “Melior de cinere surgo” prosegue spedita.

Domani, giovedì 8 settembre, alle 9 apriranno i botteghini in piazza Spedini. Gli sportelli saranno in funzione esclusivamente per la vendita degli abbonamenti.

Per rendere più spedite le operazioni di sottoscrizione, si richiede di:

consegnare copia cartacea del seguente modulo già compilato e firmato (https://www.ticketone.it/obj/media/IT-eventim/pdf/it/catania-modulo-abbonamento-2023.pdf)

esibire la ricevuta della card “We Catania”.

Giorni ed orari

Botteghini Stadio “Angelo Massimino” – piazza Spedini – sottoscrizioni abbonamenti

Dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sabato: Dalle 9 alle 14.

Domenica: Chiusura.