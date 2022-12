Serie B, rosanero contro la cabala per chiudere il 2022 al meglio

Il Palermo si prepara per la trasferta di Brescia che lunedì 26 dicembre alle 12.30 chiuderà il girone di andata del campionato di serie B.

Obiettivo dei rosanero sono i tre punti che permetterebbero il sorpasso alle Rondinelle e di virare a quota 26. Un bel bottino viste le difficoltà della squadra rosanero in questa prima parte di stagione. Nondimeno potrebbe avvicinarsi ancora di più la zona play off.

Rosanero senza Nedelcearu, cambi in difesa

Tutte considerazioni che però devono lasciare spazio alla realtà dei fatti. Il Palermo a Brescia dovrà fare a meno di Ionut Nedelcearu che, ammonito da diffidato nella sfida col Cagliari, è stato squalificato per un turno.

Corini si affiderà quasi certamente ad Ivan Marconi (match winner contro il Parma) che dovrebbe affiancare Davide Bettella che è apparso in crescita ultimamente.

A centrocampo dovrebbe rimanere inalterata la cabina di regia affidata a Stulac, protagonista con il Cagliari nell’azione che ha causato il rigore poi trasformato da Brunori per il momentaneo 1-0. Stesso dicasi per Segre, a segno contro il Cagliari e Gomes.

Anche in attacco dovrebbero esserci novità con Francesco Di Mariano e Nicola Valente a supporto di Matteo Brunori reduce dall’esperienza nello stage Azzurro di Coverciano. Obiettivo personale del numero 9 rosanero è quello di segnare il decimo gol e virare in doppia cifra migliorando, ancora di più, il suo primato di marcature in cadetteria. Per lui al momento 12 reti in stagione contando la tripletta alla Reggiana

Palermo mai vittorioso con chi ha cambiato allenatore

Il Palermo però ha un tabù da sfatare a Brescia. Finora la squadra rosanero ha quasi sempre fatto cilecca contro le squadre che hanno cambiato allenatore. Pep Clotet è stato esonerato dalla panchina del Brescia dopo il netto 3-0 incassato a Pisa nel turno precedente. È stato sostituito da Alfredo Aglietti.

I rosa in questa stagione hanno già affrontato compagini che hanno cambiato allenatore e, come già accennato, non hanno raccolto nulla. Col Sudtirol di Pierpaolo Bisoli è arrivata la sconfitta per 0-1 a causa della frittata in impostazione con i piedi da parte di Pigliacelli. Il Pisa, dopo l’esonero di Maran ha recuperato al Barbera da 3-1 a 3-3.

Poi altri due ko: a Cosenza con Viali al posto di Dionisi, è arrivata la brutta sconfitta per 3-2 sul campo di una squadra che veniva da 5 ko consecutivi. Poi un’altra sconfitta interna (dopo Sudtirol) col Venezia per 0-1 quando Vanoli era arrivato due partite prima sulla panchina dei lagunari. Le due sconfitte di fila hanno anche il comune denominatore dell’errore dagli 11 metri di Matteo Brunori.

Lunedì, quindi, il Palermo di Corini dovrà evitare un nuovo passo falso in questa particolare situazione anche per continuare la serie positiva che dura da quattro partite nelle quali sono arrivati otto punti.

Per la sfida di Santo Stefano, arbitra Marinelli

La sfida di lunedì prossimo, 26 dicembre alle 12.30, allo stadio Romeo Rigamonti tra Brescia e Palermo è stata affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli. L’arbitro sarà coadiuvato dai guardialinee Bidoni ed Imperiale. Quarto uomo Serra. Al Var Di Martino e come assistente (Avar) Ghersini.

Palermo a caccia del tris in trasferta

I rosanero si preparano per la sfida di Santo Stefano consapevoli che le trasferte non sono più un tabù. Inoltre Palermo e Brescia si separano da un solo punto in classifica in favore delle Rondinelle che hanno vinto una sola volta nelle ultime 12 giornate. L’ultimo successo del Brescia il 27 novembre scorso con la Spal. Poi ancora appannamento. La squadra dal 6-2 subito a Bari l’1 ottobre scorso si è inceppata più volte.

Il Palermo di contro in trasferta ha cominciato ad ingranare lontano dal Barbera e dopo le vittorie a Modena ed a Benevento ne sono la riprova. Otto punti raccolti lontano dal Barbera anche per i pareggi a Bari ad inizio stagione ed a Ferrara l’11 dicembre scorso, impinguano il bottino dei rosa.