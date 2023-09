Serie B, l’anticipo della sesta giornata si gioca questa sera alle 20.30

È il giorno, anzi, la sera, di Palermo-Cosenza, anticipo della sesta giornata del campionato di serie B che segna il ritorno al Renzo Barbera dei rosanero. Il match si gioca alle 20.30 e sono previsti almeno 25mila spettatori. Un dato che supererebbe i 22.667 presenti con la Feralpisalò dell’esordio casalingo.

La squadra di Eugenio Corini riabbraccia così il pubblico amico e cerca la quarta vittoria consecutiva per fare un ulteriore passo in avanti in una classifica che vede i siciliani già protagonisti nelle zone nobilissime pur con una partita in meno.

Il tecnico ha caricato ieri la squadra dimostrando di voler premere sull’acceleratore e prendersi la vittoria. Insomma, c’è molto entusiasmo nell’ambiente e con il Cosenza c’è anche un recente passato da dimenticare come i 4 punti lasciati ai calabresi nella stagione passata (il ko per 3-2 al San Vito Gigi Marulla e lo 0-0 del ritorno). Potrebbe essere la giornata di Brunori, il 9 nove rosanero non è ancora entrato nel tabellino dei marcatori in una squadra che è andata 7 volte a segno con 7 giocatori diversi.

Palermo-Cosenza, dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky. Entrambi, va ricordato, sono servizi a pagamento.

Nel primo caso basta accedere all’app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l’evento in programma. Ascoli-Palermo si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l’app su tablet o cellulare/smartphone. L’alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet (iOS o Android) o pc. Streaming anche su Sky Go o Now Tv.

I precedenti, la scorsa stagione i silani imposero il pareggio

Sono complessivamente 28 i precedenti tra Palermo e Cosenza. Il primo risale alla stagione 1946-1947. La formazione calabrese è in vantaggio nel computo totale, con 11 vittorie contro le 8 dei rosanero (9 i pareggi). Ben 10 vittorie su 11 il Cosenza le ha conquistate in casa. Fattore campo determinante, dunque, nella storia di questa sfida.

E di fatti, il Palermo è nettamente avanti negli scontri diretti giocati al Renzo Barbera: 7 vittorie in 14 partite, 6 pareggi ed una sola vittoria (1-3) del Cosenza nella stagione 1996-1997.

L’ultima gioia rosanero col Cosenza davanti al pubblico amico è il 2-1 del campionato cadetto 2018-2019 con rete di Salvi e gol vittoria di Puscas nel recupero, Baclet segnò per gli ospiti.

Il precedente più recente risale alla sera dello scorso 10 aprile, per Pasquetta: finì a reti inviolate (0-0) con gli ospiti che sfiorarono il colpaccio imponendo il loro gioco. Fu quella una delle tante occasioni perse dai rosanero nella corsa ai play off.

Gli ex rosanero

Contro i silani, il Palermo troverà quattro ex. Il primo, il più “fresco” è Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano era arrivato in rosanero a gennaio di quest’anno nel mercato invernale. Bottino magro per lui: 3 reti (ed un rigore sbagliato con la Reggina nel match comunque vinto dai siciliani per 2-1) in 18 presenze. In questo inizio di campionato l’attaccante ha firmato 2 reti in cinque presenze.

Andrea Rispoli (dal 2015 al 2019 al Palermo) con 129 presenze e 12 reti in rosanero. Ci sono anche i portieri Alessandro Micai (nella Primavera nel 2012 e poi in prima squadra l’anno successivo) e Leonardo Marson (Primavera nel 2016-2017) che la scorsa stagione regalò i tre punti ai suoi nella sfida di andata al San Vito Luigi Marulla parando un rigore a Brunori e blindando il 3-2 dei suoi compagni.

E c’è, infine, Fabio Caserta, attuale tecnico dei silani, che nel 2007-2008 giocò con il Palermo in serie A segnando un gol nel derby di Sicilia al Catania vinto, però, dai rossazzurri per 3-1.

Probabile formazione rosanero

Eugenio Corini punta sempre sul 4-3-3 ma vi sono diversi possibili ballottaggi.

Pigliacelli in porta dovrebbe guidare una difesa a quattro composta da Mateju a destra, ed uno tra Lund e Aurelio a sinistra. Certi i due centrali Lucioni e Ceccaroni che fin qui hanno concesso veramente poco agli attaccanti avversari.

A centrocampo potrebbero esserci Segre, Stulac ed Handerson ma non potrebbe stupire una presenza dal primo minuto di Gomes mentre Vasic, che in settimana ha preso una botta al calcagno sinistro potrebbe partire dalla panchina.

In attacco, invece, il tecnico dovrebbe puntare sul trio formato da Di Mariano, Brunori e Di Francesco.

Dovrebbe partire dalla panchina Roberto Insigne, rientrato dopo le noie all’adduttore che lo hanno costretto a saltare Ascoli. Indisponibili per infortunio invece Buttaro e Valente.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund, Segre, Stulac, Henderson; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

Probabile formazione del Cosenza

L’ex Fabio Caserta, allenatore del Cosenza, dovrebbe optare per il 4-3-1-2. Micai tra i pali con l’ex Rispoli, Meroni e Venturi e D’Orazio in difesa.

Zuccon, Calò e Voca in cerniera in mezzo al campo con Canotto (in ballottaggio con Marras) dietro alle punte Tutino (altro ex di turno) e Forte.

Cosenza (4-3-1-2) Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò, Voca; Canotto; Tutino, Forte.

I convocati per il match col Cosenza, torna Insigne

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di venerdì sera contro il Cosenza. Torna disponibile Insigne dopo lo stop per la noia all’adduttore, niente da fare per Valente che rimane ai box. Convocato anche il portiere Kanuric recentemente acquistato dopo essersi svincolato dal Nottingham Forest.

Portieri :1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

:1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju Centrocampisti : 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly

: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 27 Soleri

Palermo-Cosenza, arbitra Monaldi

L’Associazione italiana arbitri ha diramato le designazioni per la sesta giornata del campionato di serie B. Marco Monaldi, 36 anni di Porto Recanati, della sezione di Macerata dirige Palermo-Cosenza che venerdì sera apre il turno nella cadetteria.

Sarà coadiuvato da Passeri e Costanzo. Quarto uomo Delrio. Al var Nasca, suo assistente (Avar) Paterna.