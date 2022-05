Serie C, play off, verso il nuovo pienone

Si alza la febbre rosanero, si alza la febbre per la semifinale di ritorno dei play off di serie C tra Palermo e Feralpisalò che si giocherà domenica prossima, 29 maggio alle 20.30 al Renzo Barbera. In un pomeriggio sono stati venduti 28.520 biglietti, in quello che è stato sostanzialmente un click-day. La vendita è iniziata alle 13.

Molti settori del Barbera già esauriti

Sul sito di VivaTicket vengono segnalati già diversi settori dello stadio pieno. C’è indisponibilità ovunque. Pochi, ad ora, i biglietti ancora disponibili sul noto portale.

Ore ed ore di attesa virtuale per l’acquisto

Si può parlare quasi di click-day visto che in poco più di 7 ore sono stati venduti quasi 29mila biglietti. Si è assistito fin dai primi minuti ad una vera e propria corsa verso il biglietto. E le code online per accedere alla schermata di acquisto sono state estenuanti. Un’ora e passa. Anzi, in alcuni casi ore ed ore di attesa per poter provare ad acquistare il prezioso – a questo punto – tagliando per la semifinale di ritorno tra Palermo e Feralpisalò.

Entusiasmo Palermo pure per la sfida di andata

L’entusiasmo del pubblico è alle stelle. E lo si è visto già nella giornata di lunedì quando, in circa un’ora, i 525 biglietti per il settore ospiti del piccolo Stadio Turina, sede della partita di andata in programma questa sera alle 21, andarono letteralmente a ruba. Nondimeno, l’impianto di Salò, la tana dei Leoni del Garda, presenta il tutto esaurito, ovvero il record stagionale per la formazione lombarda.

I prezzi dei biglietti per Palermo-Feralpisalò

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti. Si va dai 5 euro delle curve ai 30 della tribuna centrale..

Curva nord (superiore e inferiore) 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore) 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore) 14 euro

Tribuna Centrale (superiore) 20 euro

Tribuna Centrale (inferiore) 30 euro.

Settore ospiti: i tagliandi, riservati per gli ospiti in curva sud anello superiore, saranno disponibili alla vendita fino alle 19 del giorno antecedente la gara al costo di 5 euro, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale.

Verso un nuovo pienone

Il Barbera potrebbe essere, quindi, pieno (non tutto esaurito però) ben oltre le 30mila presenze come già accaduto per i match del Palermo con Triestina (31.081) Virtus Entella (33.024) nei turni dei play off precedenti. Avere lo stadio con oltre 30mila presenze per tre volte in una stagione in serie C non è un dato da tutti i giorni.