Serie B, quasi 13.000 biglietti venduti per la sfida del 18 febbraio

Il conto alla rovescia per Palermo-Frosinone sta entrando nella fase calda. L’attesa per la sfida di sabato 18 febbraio, con calcio di inizio alle 14, del Renzo Barbera tra rosanero e ciociari valida per la venticinquesima giornata del campionato di serie B si conferma quella delle grandi occasioni.

Sono quasi 13.000 i biglietti venduti per quella che da tanti appassionati è una partita dai mille significati. Il difensore Ivan Marconi ha definito nei giorni scorsi questa sfida “quasi come un derby”.

Match sentito quindi anche dalla squadra e dal club che chiamano a raccolta i tifosi per gremire gli spalti dell’impianto di viale del Fante.

Quasi 13.000 tagliandi venduti, dunque. L’ultimo dato ufficiale comunicato dal club rosanero parla di 12.700 biglietti che devono essere aggiunti agli 11.465 abbonati. Ad oggi sono attesi allo stadio oltre 24.000 spettatori. Ed il dato è destinato a crescere nelle ultime due giornate.

Sempre più vicino il primato stagionale

Si avvicina, quindi, il record della stagione 2022-2023 che appartiene alle 26.164 presenze registrate per la partita dello scorso 5 febbraio con la Reggina. Traguardo raggiungibile. Da Frosinone sono attesi 300 tifosi. Tanto è quanto concesso dalle autorità per motivi di ordine pubblico.

Palermo-Frosinone, i prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Questi i prezzi dei tagliandi. Curve 15 euro intero, 12 euro ridotto (Over 65 ed Under 18); Gradinata superiore 20 euro, ridotto 16; Gradinata inferiore 25 euro (20 ridotto); Tribuna laterale 35 euro, (ridotto 28); Tribuna centrale 50 euro, (ridotto 40 euro); ed infine tribuna centralissima 70 euro (ridotto 55 euro). Per il settore ospiti, invece, si è in attesa delle autorità competenti.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 13.55 di sabato 18 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Il sito Vivaticket

I punti Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

Il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a sabato 18 febbraio alle 10).

Brunori torna in gruppo

Rientra l’allarme per Matteo Brunori. Il bomber del Palermo che ieri si era fermato in anticipo in allenamento oggi ha lavorato in gruppo. Una buona notizia per il tecnico rosanero Eugenio Corini, che potrà schierare il suo capitano.

Seduta pomeridiana oggi per il Palermo a Boccadifalco. Al campo Tenente Onorato i rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, un’esercitazione tattica per la fase offensiva e palle inattive a favore.

Il bomber del Palermo Mvp di gennaio

La punta del Palermo Matteo Brunori #LasciailSegno come miglior giocatore del mese di gennaio, inaugurando il 2023 della cadetteria. La Lega Serie B lo ha ufficializzato. I giornalisti dei tre broadcaster ufficiali del campionato (Sky, Dazn, Helbiz), assieme a Giacomo Brunetti, caporedattore di Cronache di spogliatoio, hanno espresso voto unanime a favore del capitano rosanero che ha preso in mano la sua squadra, portandola a ridosso della zona play off.

Brunori verrà premiato in occasione del big match del Barbera Palermo – Frosinone, valido per la 25a giornata di campionato, durante il cerimoniale pre-gara.

I dati non lasciano alcun dubbio: a partire da gennaio 2023 nessun giocatore ha realizzato più reti di Brunori (tre) in questa serie B, tra gli otto giocatori che hanno segnato più di una rete in cadetteria nel nuovo anno, il numero 9 rosanero vanta una tra le percentuali realizzative più elevate (33,3% – tre reti su nove tiri totali). A partire da gennaio 2023, inoltre, Brunori è il giocatore del Palermo ad aver tentato più tiri totali (nove), conclusioni nello specchio della porta (sei) e dribbling (nove) in questa cadetteria.

