Rosanero tornano nella competizione dopo quattro anni di assenza

Si torna in campo. E questa volta per il primo impegno ufficiale della stagione 2022-23. Le incognite del toto allenatore e del mercato lasciano spazio al calcio giocato. Questa sera, fischio di inizio alle 21, il Palermo ospiterà la Reggiana della vecchia conoscenza Aimo Diana allo stadio Renzo Barbera per il turno preliminare di Coppa Italia. Gara secca, 90 minuti, con supplementari e rigori in caso di parità.

In palio la sfida dei trentaduesimi di finale col Torino che di disputerà il prossimo 6 agosto. Siciliani in Coppa nazionale maggiore dopo 4 anni di assenza, per loro un ritorno dopo la rifondazione nell’estate 2019.

I rosanero tornano in campo dopo 49 giorni da quel 12 giugno 2022 da quel Palermo-Padova, finale di ritorno dei play off di serie C, che decretò il loro ritorno in serie B. La storia in questo breve lasso di tempo si è rivoluzionata.

La società di viale del Fante ha una nuova (e forte) proprietà, ovvero il City Football Group, e non ha più il suo condottiero in panchina: Silvio Baldini che si è dimesso nei giorni scorsi. Al suo posto, momentaneamente, c’è il tecnico della Primavera Stefano Di Benedetto in attesa che in società trovino la quadra per risolvere il rebus della conduzione tecnica anche in vista della prossima serie B che apre i battenti il 13 agosto.

Il Palermo sta prendendo forma

C’è tanta curiosità per vedere all’opera il Palermo in un impegno ufficiale. L’ultima uscita in amichevole col Pisa lo scorso 21 luglio è stata a dir poco sconfortante. È vero che si è trattato di un test di scarso valore, ma è altrettanto vero che la squadra in campo è apparsa indietro rispetto al Pisa.

La squadra adesso è chiamata a dare una risposta in campo. Serviranno atteggiamento e convinzione in attesa di una identità nuova. Per quest’ultima attendiamo le decisioni del club in merito al nome del tecnico.

Nel frattempo sono arrivati due giocatori a titolo definitivo: il portiere Mirko Pigliacelli, dal Craiova in Romania dove ha in quattro stagioni ha vinto anche una Coppa ed una Super Coppa nazionale, ed il difensore centrale romeno Ionut Nedelcearu dal Crotone. Sono tornati dai rispettivi prestiti Jeremie Broh e Manuel Peretti. In prestito sono arrivati diversi giovani: Salvatore Elia, Edoardo Pierozzi, Marco Sala, Giacomo Stoppa. Ed altri sono sicuramente in arrivo.

Sono, invece, andati via a titolo definitivo Maxime Giron al Crotone e Jacopo Dall’Oglio all’Avellino – entrambi club di serie C – mentre Bubacarr Marong si è accasato in prestito alla matricola Gelbison che si appresta ad esordire nella terza serie.

L’avversario

La Reggiana, guidata dall’ex rosanero Aimo Diana che al Barbera disputò dal 2006 al 2008 due stagioni in serie A con 41 presenze e 2 reti, è stata una delle grandi deluse dell’ultima stagione in serie C. Seconda nel girone B beffata dal Modena, nonostante gli 86 punti conquistati nella stagione regolare, non è andata oltre i quarti di finale dei play off nazionali eliminata (a sorpresa) dalla Feralpisalò che poi avrebbe affrontato – e perso – le semifinali con i siciliani.

Diana dovrà fare a meno di pedine importanti come Cigarini (infortunato), Cremonesi, Neglia Carmigliano e Lanini. Non convocati neppure Brevini e Manzotti. Di contro, Rossi e Sciaudone sono quasi certi del loro posto in mezzo al campo mentre bisognerà fare attenzione al tridente offensivo composto da Rosafio, Zamparo e Varela.

Probabili formazioni

Stefano Di Benedetto non dovrebbe aver toccato molto in vista di questa sfida che sta preparando personalmente da metà settimana. Difficile fare esperimenti: lo schema dovrebbe rimanere lo stesso 4-2-3-1 di Baldini che ha fatto le recenti fortune dei rosanero.

In porta ballottaggio Pigliacelli-Massolo. Probabilmente Di Benedetto potrebbe dare una chance al nuovo arrivato.

I due centrali di difesa dovrebbero essere Nedelcearu e Marconi anche se Lancini – neopapà di Filippo – è stato convocato. Sugli esterni, Buttaro e Sala dovrebbero essere i prescelti per le rispettive corsie.

Non c’è troppa scelta – vista la mancanza in organico – di centrocampisti: Damini e De Rose in mezzo con Valente e Floriano a fare gli esterni. Fella o Stoppa in bilico per chi starà dietro alla punta centrale che dovrebbe essere Brunori, mister 29 gol in serie C e primo vero acquisto della nuova proprietà che ha condotto una lunga trattativa con la Juventus per rilevarne definitivamente il cartellino.

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli (Massolo); Buttaro, Nedelcearu (Lancini), Marconi, Sala; Damiani, De Rose; Valente, Fella (Stoppa), Floriano; Brunori.

Indisponibili: Accardi e Luperini.

Reggiana (3-4-3): Turk; Laezza, Rozzio, Luciani; Libutti, Rossi, Sciaudone, Contessa; Rosafio, Zamparo, Varela.

Indisponibili: Cauz, Camigliano, Cremonesi, Muroni, Lanini, Cigarini.

I convocati rosanero per la sfida con la Reggiana, c’è Lancini

Questa la lista dei convocati rosanero per la sfida di questa sera. Sono ventitré i giocatori.

Portieri: 1 Grotta; 12 Massolo; 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 6 Crivello, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 23 Doda, 25 Buttaro, 54 Peretti, 79 Lancini.

Centrocampisti: 14 Broh, 20 De Rose, 21 Damiani.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 11 Fella, 27 Soleri, 30 Valente, 39 Stoppa, 77 Elia.

Il Palermo ritorna in Coppa Italia dopo 4 anni

Ultima partita in Coppa Italia maggiore risale a tre anni fa, era il 12 agosto 2018 ed al terzo turno i rosa giocarono e persero a Cagliari per 2-1. Palermo mandato al tappetto da una doppietta di Pavoletti, nel mezzo il momentaneo pareggio su rigore di Nestorovski.

I siciliani in precedenza erano entrati in competizione nel secondo turno superando in casa ai rigori il Vicenza per 6-5 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2.

Niente diretta tv Per Palermo-Reggiana

Palermo-Reggiana non sarà in tv da Mediaset che detiene i diritti in esclusiva per le partite della competizione e che ha deciso di trasmettere i match dal secondo turno in poi.