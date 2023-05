Pallanuoto femminile, sabato 13 maggio alle 14 gara 3 della finale

Nuovo atto della finale scudetto di pallanuoto femminile. L’Ekipe Orizzonte è a Roma per gara 3 e per cercare di portare la serie tricolore a suo favore in modo da potersi giocare il match decisivo in casa evitando gara 5 che si giocherebbe sempre nella capitale.

La sfida si gioca sabato 13 maggio alle 14 con diretta su Rai Sport alla piscina del centro sportivo Babel di Roma.

E si riparte dall’1-1 tra le due formazioni, in virtù del successo delle giallorosse nella prima sfida e di quello delle catanesi nel match giocato solo due giorni fa alla piscina di Nesima e vinto ai tiri di rigore dalla squadra allenata da Martina Miceli che per l’occasione è scesa anche in acqua a dare manforte alla squadra. La partita di mercoledì scorso ha visto le rossazzurre rincorrere per tutto il tempo le giallorosse e trovare il pareggio a 44” dalla fine grazie a Claudia Marletta.

Una serie scudetto estremamente equilibrata con le siciliane a caccia del 23mo titolo e le capitoline in cerca del loro primo trionfo. L’Ekipe punta anche al suo quarto scudetto di fila per coronare una stagione caratterizzata fin qui dalla vittoria in Coppa Italia e dal terzo posto in Champions League. Le romane, invece, dopo aver vinto la regular season sono alla seconda finale della loro storia, la prima, quattro anni fa proprio con le siciliane.

Viacava “Dobbiamo far tesoro degli errori commessi”

A farsi da portavoce della squadra rossazzurra alla vigilia di gara 3 è stata la numero 4 dell’Ekipe Orizzonte, Giulia Viacava: “C’è un’altra battaglia da affrontare – ha sottolineato – e noi sappiamo che da questo momento ogni sfida che giocheremo diventerà sempre più importante. In ogni partita che ci aspetta, già a cominciare da domani, bisognerà far tesoro degli errori commessi in quelle precedenti, prenderne coscienza e non commetterli più. Vince queste gare chi sbaglia meno e chi si fa trovare pronto ad affrontarle con il piglio giusto dalla prima all’ultima bracciata. Di sicuro non potremo più permetterci dei cali di concentrazione, ma dovremo essere sempre in sintonia tra noi e con Martina e Renato”.

Il calendario delle finali da giocare

La finale scudetto si gioca al meglio delle cinque partite, il tricolore andrà a chi ne vincerà tre. Gara 4 è in programma mercoledì 17 maggio alle 18 a Catania, eventuale gara 5 si giocherebbe a Roma domenica 21 alle 18.

