Serie B, sfide salvezza tra Benevento-Cittadella e Benevento-Cosenza

Corre la serie B che celebra tra oggi e domani, lunedì 12 dicembre, la diciassettesima giornata di andata. Oltre a Spal – Palermo ci sono diverse sfide interessantissime sia per la vetta che per la zona play off ma anche per la bagarre salvezza che include almeno nove squadre, e tra queste due neo-retrocesse dalla serie A quali Cagliari e Venezia. Rimane comunque una classifica che di giornata in giornata rimescola quasi puntualmente gli equilibri.

Cagliari a secco di vittorie riceve il Perugia ultimo

Apre il palinsesto della terzultima giornata di andata Cagliari-Perugia che si gioca alle 12 di oggi. La partita ha assunto contorni quasi drammatici per i sardi che non vincono da sette turni e con 19 punti, gli stessi di Palermo e Cittadella, non possono più perdere terreno per evitare di essere risucchiati definitivamente nella bagarre salvezza. Scenario impensabile ad inizio stagione con un organico che sulla carta è in grado di lottare per il ritorno in massima serie.

Gli umbri, ultimi in classifica, continuano a muovere la classifica e non sono nuovi a colpacci (Reggina e Genoa docet) anche se lontani dal Curi hanno raccolto appena 5 punti sui 13 totali. Un successo, comunque, che sarebbe quasi clamoroso, riavvicinerebbe la squadra di Castori al resto del gruppo e trascinerebbe in modo ancor più preoccupante i sardi in una bagarre per la salvezza attualmente affollatissima.

Il big match è Frosinone-Pisa

In serata, alle 20.30, al Benito Stirpe si gioca il big match tra Frosinone e Pisa. I ciociari, reduci dall’eccellente 3-0 esterno inflitto alla Reggina hanno dato un chiaro segnale al campionato. La squadra di Fabio Grosso è prima con 6 lunghezze di vantaggio proprio sui calabresi e non vuole perdere il ritmo. L’obiettivo è quello di sfruttare il fattore campo per mantenere, almeno, il distacco sulla più diretta inseguitrice.

Non sarà facile: i toscani sono imbattuti da 12 giornate e col ritorno di Luca D’Angelo in panchina hanno cancellato un avvio a dir poco disastroso. Una serie positiva che ha permesso loro di completare una rimonta: dalle ultime posizioni alla zona play out. I nerazzurri con 26 reti sono il secondo miglior attacco della cadetteria ma scardinare la difesa del Frosinone non sarà agevole. Ed anche in attacco, Mulattieri e compagni sono in grado di fare male in tutti i modi. I toscani quindi danno la caccia al tredicesimo risultato utile. I ciociari comunque, sono imbattuti da 9 giornate.

Ascoli per il riscatto, Genoa per la conferma

Al Del Duca, l’Ascoli riceve il Genoa con il chiaro obiettivo di tornare a vincere e cancellare il momento negativo che dura da cinque partite. I marchigiani non vincono dallo scorso 29 ottobre ovvero dallo 0-2 rifilato in trasferta al Venezia. Poi pareggi con Brescia, Sudtirol e Como e sconfitte con Frosinone e Pisa.

I Grifoni dal canto loro dopo aver sfatato il tabù Ferraris ed essere tornati a vincere superando il Sudtirol giovedì scorso per 2-0, vogliono confermarsi per mantenere una posizione di classifica a ridosso della zona promozione. Nondimeno, i rossoblu benché abbiano perso tre volte in trasferta sono a caccia della sesta vittoria stagionale. Il rendimento esterno dei Grifoni è tra i migliori della cadetteria. Inoltre, il cammino interno dei padroni di casa non sembra esaltante: 2 vittorie, 2 pareggi e 3 ko.

La Reggina di scena a Como per ripartire

La vicecapolista Reggina vuole ripartire dopo lo 0-3 subito giovedì dal Frosinone. La squadra di Pippo Inzaghi è sempre seconda ma si è allontanata dalla vetta, adesso distante 6 punti, ed ha il fiato sul collo di Genoa, Bari che inseguono a tre lunghezza, e Ternana a 4.

Gli Amaranto hanno vinto 4 volte in trasferta e cercano la quinta affermazione lontano dal Granillo.

Il Como, dopo aver imposto lo 0-0 al Barbera al Palermo, torna tra le mura amiche dell’Euganeo alla caccia di punti salvezza. I lariani hanno conquistato 12 punti in casa con 3 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte. Entrambe per i rispettivi obiettivi hanno necessità di dare una scossa alla classifica con i tre punti.

Sfide salvezza, Palermo a Ferrara, Benevento-Cittadella e Venezia-Cosenza

La diciassettesima giornata offre diversi scontri salvezza che interessano il Palermo e che potrebbero rivoluzionare ancora una volta la classifica delle zone caldissime.

In primis Benevento-Cittadella. Al Vigorito due squadre che si separano da una sola lunghezza. I sanniti hanno raccolto finora 18 punti ma in casa hanno fatto appena 8 punti con una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte (ultima col Palermo la settimana scorsa), ma si sono riscattati in trasferta. Le Streghe hanno vinto 3 volte, pareggiato 3 e perso 2 e sono reduci dall’importante colpo esterno a Parma.

Il Cittadella ultimamente è andato meglio in trasferta vincendo due partite a Perugia (11ma) ed a Genova domenica scorsa ma al momento hanno un rendimento altalenante e lo 0-3 interno subito ad opera del Bari nel turno infrasettimanale lo testimonia.

Altra sfida importante per la bassa classifica è senza dubbio Venezia – Cosenza. Match tra due squadre che hanno cambiato recentemente allenatore e che stanno provando ad accelerare il ritmo. E che hanno in comune, oltre alla bassa classifica, anche l’aver battuto il Palermo.

I lagunari hanno conquistato 7 punti nelle ultime tre partite con due vittorie importanti a Palermo e con la Ternana ed un pareggio in rimonta a Modena. Una squadra con problemi ma in salute.

Il Cosenza ha iniziato una serie positiva proprio con la vittoria sui rosanero del 12 novembre scorso, poi tre pareggi di fila a Cittadella, e nel doppio turno interno con Perugia e Brescia.

Spal e Palermo di fronte in un match tra due squadre che non possono sbagliare. De Rossi non vince da sei turni (dal suo esordio in panchina, il 5-0 al Cosenza), Corini cerca punti per uscire dalla zona calda. Al Mazza le due squadre si ritrovano dopo 41 anni. L’ultima volta finì 1-1 nel torneo cadetto della stagione 1981-1982. Palermo che spera nei gol di Brunori, ultimamente in palla al Barbera: dei 7 gol realizzati dal bomber rosanero, gli ultimi 4 sono arrivati in trasferta: 1 a Modena, 2 a Cosenza ed un altro, sette giorni fa, a Benevento. E ne stava arrivando un altro con un’invenzione da distanza siderale che ha sorpreso Paleari fuori dai pali ed ha centrato il palo.

Sudtirol vuole rialzarsi, la Ternana cerca il bis

Il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli vuole riprendere il suo cammino e dopo aver perso a Genova interrompendo una lunghissima serie positiva di 13 risultati utili, non vuole subire ulteriori stop nel cammino che porta alla salvezza.

La Ternana dopo un brutto periodo si è rialzata superando ed inguaiando il Cagliari. Tre punti che hanno permesso agli uomini di Aurelio Andreazzoli di ritornare in corsa per le zone nobilissime della graduatoria. Falletti, Partipilo e le parate di Iannarilli possono essere l’arma in più delle Fere ma il Sudtirol rimane comunque una formazione compatta.

Il Bari riceve il Modena che vuole punti play off

Al San Nicola il Bari cerca conferme. Lo 0-3 a Cittadella ha rimesso in modo la macchina targata Mignani che pur senza il suo bomber Cheddira impegnato in Qatar col suo Marocco approdato storicamente alle semifinali mondiali, è tornato ad incantare. Ma se è vero che i biancorossi hanno il miglior rendimento esterno con 18 punti conquistati, è altrettanto vero che non vincono dal San Nicola dall’1 ottobre, da quando rifilarono un umiliante 6-2 al Brescia. Da allora in casa un ko (con l’Ascoli) e tre pareggi.

Il Modena è in salute ed è ad una sola distanza dalla zona play off. I Canarini masticano amaro per il 2-2 interno col Venezia e sono a caccia del quarto successo esterno. Dallo 0-2 subito al Braglia dal Palermo dello scorso 29 ottobre, sono arrivati cinque risultati utili impreziositi da due successi esterni di fila a Parma ed a Ferrara con la Spal.

Brescia-Parma è il posticipo del lunedì

Posticipo di lusso in serie B tra Brescia e Parma che si giocherà domani alle 20.30. In palio punti play off tra due formazioni che sono separate da una sola lunghezza. I padroni di casa sono sesti con 24 punti, i ducali sono settimi a quota 23. Nessuna delle due squadre sta vivendo un buon periodo. Le Rondinelle hanno vinto una sola partita nelle ultime 10 giornate (con la Spal il 27 novembre scorso), il Parma non vince da tre turni (ultimo successo il 3-1 al Cittadella del 12 novembre) e fuori casa non prende i tre punti dal 17 settembre (1-3 esterno ad Ascoli). Lontano dal Tardini, gli emiliani hanno racimolato 7 punti.

Il palinsesto della serie B

Cagliari – Perugia alle 12

Ascoli – Genoa alle 15

Benevento – Cittadella

Como – Reggina

Spal – Palermo

Sudtirol – Ternana

Venezia – Cosenza

Bari – Modena alle 18

Frosinone – Pisa alle 20.30

Brescia – Parma, lunedì 12 dicembre alle 20.30

Classifica aggiornata, Palermo, Cagliari e Cittadella a 19

Questa la classifica dopo sedici giornate della serie cadetta. Frosinone 35 punti; Reggina 29; Bari e Genoa 26; Ternana 25; Brescia 24; Parma 23; Pisa e Sudtirol 22; Modena ed Ascoli 21; Cagliari, Palermo e Cittadella 19; Benevento 18; Cosenza 17; Spal, Venezia e Como 16; Perugia 13.

Invariata la classifica marcatori

Rimane invariata la classifica dei marcatori del campionato cadetto. Guida Cheddira del Bari con 9 reti ma fermo in quanto impiegato con la nazionale del Marocco ai Mondiali di Qatar 2022. Secondo posto per Brunori del Palermo a quota 7. Coda dal Genoa con 6 è terzo. A quota 5 diversi giocatori, Mirco Antenucci del Bari, Mirko Antonucci del Cittadella, Florian Ayé del Brescia, Nicholas Bonfanti del Modena, Giovanni Fabbian della Reggina, Ettore Gliozzi del Pisa, Gianuca Lapadula del Cagliari, Samuele Mulattieri del Frosinone, Raphael Chidi Odogwu del Suditrol e Joel Julius Ilmari Pohjanpalo del Venezia.