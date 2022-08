Serie B, intanto De Rose va al Cesena

Il conto alla rovescia per l’esordio del Palermo in serie B segna -1 e per la sfida al Perugia di Castori il pubblico non dovrebbe mancare. Sono previsti al Barbera almeno 18.000 spettatori, lo ha postato su Instagram il club di viale del Fante con una stories, con i social sempre più protagonisti.

La somma è ottenuta dal numero degli abbonati, oltre 10.000 (ma manca da alcuni giorni un riferimento preciso anche sui social rosanero), ai biglietti venduti.

Un buon numero che potrebbe comunque aumentare ed avvicinarsi a quota 20.000. Con la Reggiana, nel turno preliminare di Coppa Italia che ha sancito l’avvio ufficiale della stagione 2022-2023, gli appassionati erano stati quasi 13.400.

De Rose va al Cesena

Francesco De Rose, ormai ex capitano rosanero, lascia Palermo e va a Cesena in serie C al quale si è legato da un contratto biennale. Lo attende il suo mentore Mimmo Toscano con il quale ha vinto due campionati in carriera: la Seconda Divisione Lega Pro a Cosenza e la Serie C a Reggio Calabria. Nell’ultima stagione De Rose ha vinto il suo terzo campionato tra i professionisti, ottenendo la promozione in B al termine di una cavalcata esaltante.

De Rose era rimasto momentaneamente in rosanero per volere dell’allenatore Silvio Baldini nonostante il club romagnolo lo avesse già adocchiato durante i play off. Il mediano ha deciso di accettare di scendere in serie C quando Baldini si è dimesso a fine luglio.

Per Segre manca nero su bianco, Corona in prestito al Torino

Il centrocampista del Torino Jacopo Segre è vicinissimo a passare in rosanero a titolo definitivo. Ed a quanto pare l’operazione includerebbe anche Giacomo Corona. Il baby attaccante rosanero, figlio d’arte del bomber Giorgio Corona, andrebbe in prestito ai granata per una stagione. Il tutto deve comunque essere ancora ufficializzato.

Corona junior ha disputato un paio di scorci di partita nella stagione 2021-2022 con la Turris (il 17 ottobre 2021) e nei minuti finali di Palermo-Bari del 19 dicembre 2021. Di recente lo si è visto nella prima partitella di allenamento dei rosanero a Marineo quando ad inizio ripresa ha siglato due reti dando anche buone indicazioni – seppur parziali vista la pochezza dei volenterosi avversari che militano in Eccellenza – all’allora tecnico Baldini.

Palermo-Perugia, probabili formazioni, Valente verso il rientro

Intanto, il tecnico Eugenio Corini sta studiando la formazione che dovrà affrontare il Perugia domani sera al Barbera. Tra diverse incognite, il Genio dovrà rinunciare a schierare la squadra col 4-3-3 a lui congeniale. Potrebbe optare per due schemi: il 4-2-3-1 ed il 3-4-2-1.

Le assenze vedono De Rose, ormai un ex, poi Accardi, Luperini e Devetak hanno effettuato un differenziato: tutti e tre sono in ripresa dai rispettivi acciacchi ed infortuni. Torna Lancini con Valente vicino al recupero.

In porta dovrebbe essere riconfermato Pigliacelli, rivedibile nel match di Coppa Italia perso a Torino 3-0. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Sala a sinistra, Nedelcearu e Marconi dovrebbero costituire il muro centrale, mentre a destra Buttaro dovrebbe essere titolare.

A centrocampo le scelte obbligate per l’esiguo numero di calciatori in quel ruolo. Damiani e Broh saranno lungo la mediana. Più avanti, si profila il rientro di Valente che con Soleri e Stoppa dovrebbe supportare l’unica punta di ruolo, Brunori.

Tra gli umbri, il tecnico Castori dovrà fare a meno degli infortunati Santoro e Rosi ma avrà Angella, Oliveri e Curado disponibili. Il Perugia ha fatto una bella impressione a Cagliari perdendo 3-2 nel finale il suo trentaduesimo di finale di Coppa Italia in un “derby” tra due formazioni di serie B alquanto spettacolare. Castori ha convocato 23 giocatori: portieri 1 Gori, 12 Furlan, 22 Moro; difensori: 3 Righetti, 5 Angella, 6 Vulikic, 14 Angori, 15 Dell’Orco, 17 Paz, 21 Curado, 97 Sgarbi; centrocampisti: 4 Iannoni, 7 Vulic, 16 Ghion, 23 Lisi, 24 Casasola, 28 Kouan, 86 Giunti; attaccanti: 9 Melchiorri, 11 Olivieri, 19 Vano, 20 Di Serio, 92 Sulejmani.

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Damiani, Broh; Valente, Soleri, Stoppa; Brunori. Indisponibili: Accardi, Devetak, Luperini, De Rose.

Perugia (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Vulic, Lisi, Righetti; Di Serio, Melchiorri. Indisponibili: Rosi, Matos, Santoro.