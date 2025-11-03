CATANIA (ITALPRESS) – Ha trasformato il garage di casa in unmagazzino per conservare chili di droga. Ma il deposito è statoscoperto dagli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti dellasquadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Cataniahanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Nesima, acominciare dalle zone in cui, già in passato, si sono registraticasi di illecita cessione di stupefacenti e sono stati effettuatisequestri di droga.Giunti nei pressi di un garage, in via Selvosa, i cani-poliziotto“Maui” e “Ares” hanno cominciato a segnalare la presenza di drogaproprio all’interno del box. I poliziotti hanno avviato lericerche del proprietario, un catanese di 57 anni, che, nel girodi pochi minuti, è stato individuato nell’abitazione vicina incompagnia dell’anziana madre. L’uomo aveva con sè le chiavi delbox procedendo ad aprirlo. A quel punto i cani si sonoimmediatamente fiondati verso un frigorifero che è stato apertodai poliziotti. All’interno dell’elettrodomestico era presente unagrossa busta in plastica con 305 involucri di marijuana e 5panetti contenenti hashish per un totale di 4,5 chili.Tutta la droga è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentreil 57enne è stato arrestato per detenzione di sostanzestupefacenti ai fini di spaccio.

– Foto: Da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).