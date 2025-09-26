MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) –, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano dell’Aprilia gira in 1’43″193, precedendo di 0″136 Pedro Acosta (Ktm) e di 0″167 Marc Marquez (Ducati).

Pecco Bagnaia, in sella all’altra Desmosedici ufficiale e che al mattino era stato il più veloce nelle libere davanti a Jorge Martin (Aprilia) e allo stesso Marc Marquez, è settimo e vola direttamente al Q2 insieme a Joan Mir (Honda), Luca Marini (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fabio Quartararo (Yamaha), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda LCR). Dovranno invece passare dal Q1 Enea Bastianini (Ktm Tech3), Martin e Franco Morbidelli (Ducati VR46), rispettivamente 12°, 13° e 16°. Per la prima volta in stagione anche Alex Marquez dovrà disputare il Q1: il pilota della Ducati Gresini non è andato oltre il 15° tempo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).