ROMA (ITALPRESS) – “La giornata di oggi serve a far sentire al governo, alla politica e al paese la necessità di cambiare. Qui ci sono delegate e delegati da tutta Italia per chiedere al governo di cambiare e insistere sulle cose che abbiamo chiesto”. Lo ha detto, al Teatro Brancaccio, a Roma, in occasione della manifestazione nazionale della UIL, il segretario Pierpaolo Bombardieri, riguardo alla manovra. “Siamo coscienti della discussione che sta avvenendo anche all’interno della maggioranza sulla gestione delle risorse, ma insistiamo sulla necessità di arrivare a 40 mila euro di detassazione degli aumenti contrattuali e di allargare la platea a due contratti importanti: commercio e metalmeccanici”, ha aggiunto.

“Abbiamo deciso di rilanciare le nostre proposte per quello che riguarda la democrazia economica del ruolo dei contratti che nel corso degli ultimi anni sono stati messi in discussione”, ha sottolineato Bombardieri. “Pensiamo che la detassazione degli aumenti contrattuali dà una risposta a 4 milioni di lavoratori poveri ma apre una discussione più ampia su qual è il ruolo della contrattazione in questo Paese e ci permettiamo di dire come applicare l’articolo 39 della Costituzione”. Il segretario ha aggiunto: “La contrattazione risente di tanti problemi per tanti contratti in dumping, per associazioni datoriali inesistenti e organizzazioni sindacali che non esistono. Pensiamo che sia arrivato il momento di discutere di questi temi. E’ chiaro che insieme a questi ci sono gli altri problemi che non sono stati risolti dalla manovra, che riguardano il fisco. In questo Paese si continua ad avere l’idea che chi paga le tasse è un fesso e noi questo non lo possiamo accettare. La sanità ha ancora grandi problemi, ci sono 6 milioni di persone che non si curano per le liste d’attesa o perchè hanno problemi economici e c’è il problema delle pensioni”.

“Continuiamo ad insistere per riavere opzione donna nella formulazione originale e insistiamo per avere una pensione di garanzia per i giovani ma da oggi vorremmo porre al governo un tema: quello di una discussione non fatta durante la manovra ma durante l’anno, perchè discutere in manovra per risparmiare 50 o 100 milioni sulla manovra non serve. Oggi serve affrontare una discussione su quale sarà lo stato sociale del domani, come noi riarticoliamo il sistema delle pensioni e vorremmo che si aprisse un tavolo di confronto per decidere queste cose”, ha puntualizzato Pierpaolo Bombardieri, che invece riguardo alla posizione con CISL e CGIL ha spiegato: “Ci poniamo come UIL. Da sempre continuiamo a sostenere che il pluralismo sindacale è una ricchezza per la democrazia del nostro paese. Non penso che se le organizzazioni sindacali si dividano c’è qualcuno che politicizza. Penso che se tre organizzazioni sindacali si dividono hanno visioni e modalità di affrontare i temi diverse. Rispetto sempre qualsiasi posizione delle altre organizzazioni sindacali. Chi fa sindacato fa politica sindacale in base ai propri obiettivi”. Alla domanda sul distacco della UIL, ha chiarito: “Non si è staccata. Ha tenuto una posizione coerente con quello che ha sostenuto nel corso degli ultimi anni. Il governo ci ha presentato per due anni una manovra e ci ha detto prendere o lasciare. Abbiamo lasciato e abbiamo fatto lo sciopero generale. In questa occasione il governo si è presentato e ci ha detto fate delle proposte. Abbiamo chiesto di intervenire sulla detassazione degli aumenti contrattuali, perchè c’è un ragionamento più ampio da fare sui contratti”. Bombardieri ha poi aggiunto: “Ricordo che su 18 miliardi due sono stati destinati alla detassazione degli aumenti contrattuali e all’incremento delle risorse per il pubblico impiego. Noi prendiamo atto di questo risultato, lo portiamo a casa, ne discutiamo e lo esaltiamo. Ovviamente siamo pronti a continuare la nostra battaglia”.

– foto ufficio stampa Uil –

