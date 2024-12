CATANZARO (ITALPRESS) – Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Digos della Questura e personale del Comando Provinciale Carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro, ha dato esecuzione ad un provvedimento cautelare, emesso dal Gip presso il Tribunale del capoluogo nei confronti di 8 indagati (2 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, di “associazione finalizzata alla commissione di falsi materiali e ideologici commessi da Pubblici Ufficiali in atti pubblici, corruzione, concussione e omissione di atti d’ufficio”, nonchè “induzione indebita a dare o promettere utilità”, “tentato peculato”, “tentata truffa aggravata”, “invasione di terreni o edifici”.

Foto: screenshot video Polizia e Carabinieri

