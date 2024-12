ROMA (ITALPRESS) – “Il governo Meloni si fa dare la linea da Musk” e “il nostro obiettivo è porre fine a questo governo il prima possibile” perchè i “nazionalismi hanno solo portato una cosa: la guerra. E le destre si rafforzano con la paura che la guerra suscita”. A dirlo la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica. “Noi sosteniamo l’Ucraina. E’ stata ingiustamente attaccata dalla Russia. Ma da molto tempo denunciamo la mancanza di un’iniziativa diplomatica e politica europea per una tregua e per la pace. Il rischio è lasciare che falsi interpreti, come Trump e Orban, assecondino gli interessi sbagliati. L’Europa non può sedersi al tavolo della pace come ospite”, sottolinea, “l’Europa ha il dovere di svolgere un ruolo per il cessate il fuoco”. “Dopo la vittoria di Trump ho notato un cambio di toni, più aggressivi”, da parte della premier Giorgia Meloni. “Ma forse è perchè deve coprire i suoi fallimenti, le mancate risposte sul terreno economico e sociale”.La difficoltà sulla manovra “è frutto delle loro divisioni. I leghisti non erano in aula ad ascoltare la loro presidente del consiglio. Stanno venendo fuori tutti i nodi”. Divisioni che possono portare alle elezioni anticipate? “Non è escluso – ribatte Schlein -. Il nostro obiettivo è far finire il prima possibile un governo che non fa bene al Paese. Hanno fatto una manovra recessiva e di austerità. Sulla Sanità Meloni litiga con la calcolatrice. Solo nel suo favoloso mondo si calcolano i valori assoluti come se non ci fosse l’inflazione”. Il centrosinistra in caso di voto anticipato “deve farsi trovare pronto. Da settembre suggeriamo cinque priorità sui cui costruire iniziativa comune: sanità pubblica, lavoro e salario, istruzione e ricerca, politiche industriali e clima, diritti”. “Il nostro avversario è questa destra. Su quei cinque punti ci sono già grandi elementi di convergenza. Bisogna stare insieme per battere la destra quanto prima”, conclude.

