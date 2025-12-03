GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Southern Airlines ha inaugurato voli diretti tra Guangzhou e Madrid, stabilendo il primo collegamento aereo senza scali tra la metropoli della Cina meridionale e la penisola iberica.

La rotta è operata con aeromobili Boeing 787 con un tempo di volo di circa 13-14 ore, offrendo tre voli settimanali il martedì, giovedì e sabato.

Il volo CZ377 parte da Guangzhou, capoluogo della provincia del Guangdong, alle 10:50 ora di Pechino e arriva a Madrid alle 18:30 ora locale, mentre il volo di ritorno, CZ378, parte da Madrid alle 20:30 ora locale e atterra a Guangzhou alle 16:40 del giorno successivo, ora di Pechino.

Nel frattempo, la China Southern Airlines ha inaugurato servizi per i passeggeri provenienti da città della Cina meridionale, tra cui Kunming, Haikou e Shantou, per effettuare trasferimenti a Guangzhou entro tre ore per raggiungere Madrid, uno degli snodi dei trasporti europei. La rotta agevola anche il proseguimento del viaggio da Madrid verso destinazioni in America Latina.

La Spagna è uno dei principali partner commerciali della Cina all’interno dell’Unione Europea. Quest’anno ricorre il 20esimo anniversario dell’istituzione della partnership strategica globale tra Cina e Spagna.

La nuova rotta migliora l’efficienza e la comodità dei servizi di trasferimento per i passeggeri globali attraverso Guangzhou e sostiene gli sforzi cinesi di apertura, ha dichiarato Zeng Yongchao, vice direttore generale della China Southern Air Holding Company Ltd.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).