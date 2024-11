APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – La sfida tra Italia e Francia, in programma domenica sera alle 20.45 in un San Siro tutto esaurito, vale il primo posto nel gruppo 2 di Nations League A. In questo momento gli azzurri stanno vivendo un ottimo stato di forma e la squadra sembra essere coesa e compatta: “La differenza la sta facendo il gruppo, oltre a tutto quello che sta facendo l’allenatore e tutto lo staff – ha detto Donnarumma, capitano della Nazionale, in conferenza stampa -. Ha trovato la medicina giusta per metterci a posto, per far sì che l’Italia tornasse a fare l’Italia. Ci voleva una sterzata dopo l’Europeo, il difficile è continuare con le prestazioni, il nostro obiettivo ora è continuare a migliorare, a lavorare e a divertirci. Il gruppo è un gruppo sano, che si diverte, sto rivedendo lo spirito del vecchio Europeo, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di indossare questa maglia, che è speciale e ti fa dare il 300%. Domani vogliamo fare una grande partita e portarla a casa”. Per il portiere del Psg sarà una gara particolare, visto che tornerà nel suo vecchio stadio, dove ha iniziato la sua carriera con la maglia del Milan: “Tornare a San Siro è sempre speciale, è stata la mia casa per tanti anni, ci sono tifosi stupendi, ti fanno sentire il loro calore, quando entri a San Siro hai un’energia totalmente differente. Come dirò alla squadra se ci sarà questa atmosfera è anche merito nostro, dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo andare lì e farli emozionare”. Dopo il suo addio al Milan, al Meazza ha sempre ricevuto fischi. “Che accoglienza riceverò? Mi aspetto una bella reazione, quando si indossa la maglia della Nazionale siamo tutti italiani, mi aspetto una grande atmosfera per tutta la squadra, sono convinto che sarà una serata speciale”. Infine, sull’assenza di Kylian Mbappè, che lui conosce molto bene, dice: “Non so cosa sia successo, ma per loro è sicuramente un’assenza importante. E’ uno dei più forti al mondo, ci avrebbe dato fastidio, ma hanno degli altri attaccanti forti e di qualità, come Barcola che gioca con me al Psg ed è un talento incredibile”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Like this: Like Loading...