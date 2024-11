Colpo al traffico illegale

ROMA (ITALPRESS) – “Mi ricandido. Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata”. Lo ha annunciato in un’intervista a ‘Il Corriere della Serà il presidente della Figc Gabriele Gravina, che dunque il 3 febbraio tenterà di essere rieletto alla guida della federazione. “Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un Paese civile come l’Italia, non mi hanno impedito di andare avanti – ha aggiunto il numero uno della Federcalcio – Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto. Non ho commesso nessun reato. Sono rispettoso delle leggi e sono pronto a sottomettermi al giudizio della giustizia italiana. Però è inaudito tutto quello che mi sta accadendo. La Procura di Perugia, il Gip e il Riesame di Roma certificano che sono stato vittima di attività di dossieraggio illecita portata avanti da personaggi che hanno malanimo verso di me. Nonostante questo, si è imbastito un processo mediatico che mi lascia molto perplesso”. “Sono stato tentato più volte di chiudere la mia esperienza in Figc e lo avevo confidato ai responsabili delle componenti che mi hanno sempre sostenuto – ha proseguito Gravina – Però avevo un impegno morale con loro. Bisogna completare un percorso condiviso. Sono stato combattuto, non è stata una decisione facile, ma è stata responsabile”. Dalla sua parte ci sono cinque componenti tranne la Lega di Serie A: “Non sottovaluto l’importanza della serie A. Nel mese che manca alla scadenza del deposito della candidatura lavorerò con i presidenti rispettando le loro priorità. Non ne faccio una questione quantitativa, se la facessi dovrei dire che l’82 per cento vota Gravina e il 18 non si sa. Ma io voglio condividere il percorso con la Lega di A come con tutti gli altri. Più di qualcuno, anche influente, ha espresso consenso sul sottoscritto. Però adesso è giusto che si concentrino sulla scelta della loro governance. La Lega di A ha acquisito, grazie al nostro intervento e non a una legge dello Stato, un’ampia autonomia. Secondo me parleranno della candidatura quando avranno risolto le questioni interne”. Sull’eventuale candidatura di Del Piero: “Alex è stato un grande campione e ha dato tanto al calcio mondiale e alla maglia azzurra. Ho tentato di coinvolgerlo in Federcalcio, ma i suoi impegni lo hanno sempre portato in giro per il mondo. Però ci vuole qualcuno che ti candidi – ha concluso Gravina – E vale anche per lui”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).