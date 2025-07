ROMA (ITALPRESS) – “La promozione e la difesa del made in Italy rappresentano una priorità del Governo, anche attraverso gli strumenti della politica industriale e degli appalti pubblici”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative volte a rafforzare la tutela del made in Italy nelle gare pubbliche, con particolare riguardo a settori sensibili, alla luce del recente bando di gara per la fornitura di capi di vestiario destinati alla Polizia di Stato. “Il lavoro di stesura delle linee guida è stato complesso ma siamo finalmente arrivati al traguardo: ieri le ho firmate e le ho trasmesse per la firma al ministro Salvini e al ministro Pichetto Fratin per il concerto. Una volta pubblicate le linee guida, costituiranno un riferimento importante per le stazioni appaltanti nel lavoro di stesura dei bandi”, ha annunciato Urso.

