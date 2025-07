VALENCE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonathan Milan conquista il suo secondo successo al Tour de France 2025, trionfando nella diciassettesima tappa, la Bollene-Valence di 160,4 km. Il corridore della Lidl-Trek brucia nella volata finale il belga Jordi Meeus (Red Bull Bora) e il danese Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL) e porta a casa preziosi punti in ottica maglia verde. Quinto posto per un ottimo Davide Ballerini (XDS Astana), che precede Alberto Dainese (Tudor). “Sono davvero felice, non ho parole – commenta – Sono riuscito a sopravvivere alle montagne, soprattutto grazie all’aiuto di tutta la mia squadra. Ogni singolo giorno ho sentito il supporto dei miei compagni, anche oggi è stata una giornata dura perchè abbiamo dovuto controllare sin dall’inizio. Sulla prima salita mi sono staccato, poi abbiamo fatto un buon ritmo. Il finale è stato complicato anche per la pioggia, nelle rotonde bisognava stare sempre davanti. Questa è stata una vittoria di squadra, devo ringraziare tutti. Stuyven mi ha lanciato in maniera perfetta per il mio sprint”. Milan, sfuggito alla maxi-caduta che ha preceduto la volata (“Non ho visto, ma spero che stiano tutti bene”), è sempre più in maglia verde: “Non è ancora finita, ci aspettano delle giornate dure, ma per ora è andato tutto bene”. Niente da fare per la piccola fuga di giornata composta da quattro uomini: Vincenzo Albanese (EF Education Easy Post), Quentin Pacher (Groupama FDJ), Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility) e Mathieu Burgadeau (TotalEnergies) vengono riacciuffati dal gruppo principale a 4 km dalla conclusione. Tutto facile invece per Tadej Pogacar (UAE Emirates), che resta in maglia gialla e si prepara ad una due giorni decisiva per consolidare il primato in classifica generale. Domani la diciottesima tappa, la Vif-Courchevel (Col de la Loze) di 171,5 km.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).