MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Bank Slovenia, parte della Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo, ha realizzato la prima emissione di un mini-bond da parte di Incom, azienda slovena attiva nel settore della trasformazione alimentare e nota soprattutto per i suoi marchi di gelati: Leone, Jamaica, Al!ve.“Si tratta del primo mini-bond mai emesso nel Paese, per un valore di 10 milioni di euro, nell’ambito dell’iniziativa strategica del Gruppo Intesa Sanpaolo volta a offrire alle PMI e alle grandi imprese un’alternativa efficace ai finanziamenti tradizionali, favorendone l’accesso ai mercati dei capitali e supportandone i percorsi di crescita – si legge in una nota -. Privredna Banka Zagreb, in qualità di arranger, e Banka Intesa Sanpaolo Slovenia, in qualità di investitore, hanno garantito un’esecuzione dell’operazione rapida, sicura e ben strutturata”.“In Intesa Sanpaolo crediamo che sostenere la crescita delle imprese locali sia essenziale per costruire un’economia europea più competitiva e resiliente. Attraverso soluzioni finanziarie innovative come i mini-bond, diamo forza alle aziende per crescere, innovare ed espandersi oltre i confini. Questa operazione è un esempio concreto di come promuoviamo lo sviluppo sostenibile liberando capitale per la crescita reale”, ha dichiarato Paola Papanicolaou, responsabile della Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo.“Questa operazione rappresenta non solo un traguardo importante per la nostra banca, ma anche un segnale di fiducia nelle potenzialità delle imprese slovene”, ha aggiunto Luigi Fuzio, CEO di Intesa Sanpaolo Bank Slovenia.

– Foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

(ITALPRESS).