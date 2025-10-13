UDINE (ITALPRESS) –che alle 16.30 sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo ‘Dino Bruseschì in vista del match con Israele in programma domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo stadio ‘Friulì di Udine.

Il ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che il 25enne attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia, che lo ha visto realizzare un gol, e non è quindi a disposizione per la partita con Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).