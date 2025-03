MONZA (ITALPRESS) – Il Torino supera 2-0 il Monza all’U-Power Stadium nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: decidono le reti di Eljif Elmas e Cesare Casadei. La formazione ospite parte subito con i piede sull’acceleratore con una conclusione di Casadei al 6′, che si spegne sul fondo. Gli uomini guidati da Paolo Vanoli continuano a spingere, mentre i brianzoli cercano di colpire in contropiede. La prima vera chance per i padroni di casa arriva al 18′ con un tiro di Keita Balde, che sfiora il palo. Al 27′ c’è un’azione insistita di Vlasic, che appoggia per Walukiewicz: il difensore calcia malissimo e favorisce il facile intervento di Turati. Nel finale di primo tempo il Monza si riaffaccia nella metà campo avversaria con una conclusione di Kyriakoupoulos, che però viene bloccata da un attento Milinkovic-Savic. Al 41′ il Torino trova la rete del vantaggio con Eljif Elmas, che è bravo ad inserirsi e a deviare in porta un cross di Lazaro, battendo Turati. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-0.Nella ripresa la compagine piemontese riprende da dove aveva lasciato, andando molto vicina al raddoppio al 50′ con Casadei, sulla cui conclusione Turati compie un miracolo. I biancorossi non restano a guardare e nell’arco di pochi minuti si ritagliano due occasioni importanti, prima con Zeroli che calcia alto da buona posizione e poi con Adams, che viene murato da un ottimo Turati. Dopo aver corso qualche rischio, il Torino riprende in mano la gara e al 66′ realizza il raddoppio con Cesare Casadei: il centrocampista sfrutta un errore di Palacios sul traversone di Adams per firmare il 2-0. Mister Alessandro Nesta si gioca il tutto per tutto attraverso delle sostituzioni, ma non riesce da invertire le sorti del match. Nel finale i ritmi di gioco si abbassano notevolmente e favoriscono i granata, che difendono il 2-0 fino al triplice fischio di Rapuano. In virtù di questo successo il Torino consolida l’undicesimo posto salendo a 34 punti, mentre il Monza resta ultimo a quota 14. Nel prossimo turno i piemontesi affronteranno il Parma al Tardini sabato 8 marzo, mentre i lombardi saranno impegnati al Meazza contro l’Inter.

– Foto Image –

(ITALPRESS).