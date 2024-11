ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, il Libano, il Myanmar, il Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. La guerra sempre è una sconfitta, sempre, ed è ignobile perchè è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sè e il massimo danno per l’avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture. Tutto mascherato da menzogne e soffrono gli innocenti”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla presente.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

