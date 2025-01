ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Renault registra un importante aumento delle vendite a livello Italia: +10% rispetto al 2023, per un totale di 203.870 autovetture e veicoli commerciali, ed una quota di mercato dell’11,6%. Si tratta del miglior risultato degli ultimi 35 anni. Il Gruppo, grazie al contributo efficace della propria Rete, si conferma al terzo posto nella classifica costruttori automobilistici in Italia, grazie a tre Marche forti, complementari e creatrici di valore. Per Renault la crescita del 6,8%, con 104.389 veicoli venduti nel 2024. In termini di performance, il marchio Renault registra il 5,9% di quota di mercato che ne fa il quarto brand automotive nel nostro Paese. Dacia registra il record di vendita dal lancio del brand in Italia nel 2006 e, per il secondo anno consecutivo, è leader nel mercato retail. Nel 2024, infatti, la crescita si attesta al 13,1%, con 99.371 veicoli venduti. In termini di performance, il marchio Dacia registra il 5,65% di quota di mercato. Alpine cresce del 38% nel 2024 in Italia.Le vendite di autovetture a clienti privati rappresentano l’83% delle vendite del Gruppo in Italia, in linea con la strategia Renaulution. Il Gruppo Renault prosegue la sua offensiva in termini di elettrificazione: sempre attento alle esigenze dei clienti, ha operato scelte tecnologiche che stanno portando i loro frutti ed intensifica il suo impegno nella transizione energetica. Per quanto riguarda Renault, cresce la domanda di elettrificazione, ibrida e 100% elettrica. In Italia, la Marca intensifica l’offensiva, conquistando il secondo posto nei veicoli elettrificati, grazie al successo delle motorizzazioni ibride sempre più richieste dai clienti. Dacia Spring, la compatta a zero emissioni che si è rinnovata nel corso del 2024, è l’elettrica più venduta nei segmenti A e B, il cuore del mercato nel nostro Paese. Il 2025 sarà un anno importante a livello di lanci commerciali per il Gruppo in Italia, con Renault 4 E-Tech Electric, Dacia Bigster e Alpine A390 che contribuiranno a sostenere la performance del Gruppo.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).