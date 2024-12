ROMA (ITALPRESS) – “Rimpasto? Non c’è bisogno di nessun rimpasto, di solito si fa quando le cose non funzionano e questo governo invece sta facendo benissimo, sta lavorando alla grande: al momento non c’è bisogno di cambiare niente”. Così il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, in un colloquio con il Fatto quotidiano, in merito al desiderio del leader della Lega Matteo Salvini di tornare al Viminale.

“Al ministero dell’Interno – sottolinea – c’è un ministro, Matteo Piantedosi, che sta lavorando benissimo, Salvini mi pare che abbia un altro lavoro…”. “Beh – aggiunge -, è ministro delle Infrastrutture e sul suo tavolo ha dossier molto importanti e impegnativi”. “Salvini si dovrà occupare di iniziare a costruire il Ponte sullo Stretto: già questo mi sembra un compito parecchio impegnativo e sarebbe già molto importante”, puntualizza.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

