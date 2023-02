LA NOTA

“Tranquillizziamo il sindaco Grillo. Esiste una sola Forza Italia con il Presidente Berlusconi leader indiscusso. In Sicilia il movimento azzurro è guidato Gianfranco Micciché e in provincia di Trapani dal sottoscritto”. Lo scrive in una nota Toni Scilla, coordinatore provinciale di Trapani di Forza Italia.

L’attacco di Scilla

“A Marsala, – prosegue Scilla – dopo due anni di amministrazione assolutamente insufficienti, abbiamo deciso di abbandonare l’attuale progetto amministrativo a cui avevamo creduto da subito e per il quale ci siamo spesi con tutte le nostre energie, all’interno della coalizione di centro destra. Basterebbe ricordare la questione del finanziamento regionale del porto, la mancata realizzazione del mercato del contadino a Strasatti, lo stallo inspiegabile del progetto Acqua.Sal volto a favorire la valorizzazione dello Stagnone di Marsala, ma è soprattutto l’assenza di una vera visione di rilancio socio economico di una città straordinaria e dalle mille potenzialità quale è la città lilibetana che ci ha convinti a passare all’opposizione. A tutto ciò si aggiungono anche modalità, logica e prospettiva che hanno portato alla formazione della nuova giunta comunale.

Scelte non condivise sul piano politico e programmatico con i partiti e i movimenti che hanno determinato la vittoria di Grillo, che ricordiamo ottenne in quella competizione elettorale come candidato sindaco il 13% in meno del risultato raggiunto dalle liste che lo hanno sostenuto. È naturale che continueremo a sostenere le iniziative politiche e i provvedimenti amministrativi a tutela dei cittadini marsalesi. Forza Italia, in consiglio comunale a Marsala, è rappresentata dalla consigliera Elia Martinico. Sturiano, infatti, candidandosi alle regionali dello scorso settembre con un altro partito, ha deciso, di fatto, di uscire da Forza Italia. Il nostro movimento ha una sua storia, una sua identità, una sua etica, una sua credibilità e fa dell’appartenenza un valore assoluto. Forza Italia – conclude – non è un bus dal quale si sale e scende a proprio piacimento. Ad ogni modo, auguriamo al Sindaco Grillo, alla nuova giunta e al Presidente Sturiano buon lavoro”.