Le indagini della Procura di Trapani

Per abuso d’ufficio, oltre al sindaco di Erice Daniela Toscano, sarebbe indagato, in concorso, anche il fratello Massimo Toscano Pecorella.

Per l a Procura di Trapani, sarebbe “socio occulto” della società A.GI.R. Service, che ha ottenuto le autorizzazione, secondo gli inquirenti illegittime, per la realizzazione di un parcheggio stagionale al servizio degli stabilimenti balneari di Erice Valle. Secondo la Procura, il sindaco Daniela Toscano avrebbe esercitato “continue e penetranti pressioni su dirigenti e funzionari comunali e di altre pubbliche amministrazioni, chiamati ad esprimere i pareri di competenza”.

Il sindaco di Erice è inoltre indagata per calunnia, per aver denunciato per diffamazione a mezzo stampa, “sapendolo innocente”, Luigi Manuguerra, padre del consigliere comunale di minoranza di Erice, Alessandro. Manuguerra, in un’intervista aveva denunciato una serie di illegittimità.

(Ansa)