Per maltrattamenti e aggressione nei confronti della sua ex convivente è finito in manette a Salemi un uomo di 38 anni.

A chiedere l’intervento dei carabinieri è stata proprio la donna che al termine di una lite con il suo ex compagno è stata aggredita in maniera così violenta da subire una “algia mandibolare alla parte destra con limitazione funzionale post aggressione” giudicata guaribile in sette giorni. L’uomo avrebbe poi portato via dall’abitazione della donna alcuni oggetti.

Dopo essere intervenuti in casa della donna e assicurandola alle cure dei sanitari, i carabinieri si sono messi sulle tracce del malvivente rintracciandolo dopo pochi minuti ancora a bordo della sua autovettura con all’interno il materiale rubato poco prima.