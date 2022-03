In pochissimi giorni già una decina le sanzioni elevate ad Alcamo

Grazie alle telecamere sono 10 già le multe che in pochissimi giorni sono state elevate dal comando di polizia municipale ad Alcamo, nel trapanese, per abbandono rifiuti. I nuovi occhi elettronici ad alta tecnologia e-killer cominciano a mietere le loro “vittime” in modo implacabile, per effetto della loro ottica in grado di leggere nitidamente le targhe delle auto anche a lunga distanza. Per gli sporcaccioni i tempi si fanno sempre più difficili.

Le sanzioni

Per chi viene beccato sono davvero dolori: 600 euro per abbandono rifiuti e notifica di immediata bonifica dell’area tramite una ditta autorizzata al recupero e smaltimento. “Ecco in azione le nostre nuove telecamere contro gli incivili – afferma il sindaco Domenico Surdi -. Chi si ostina a gettare i propri rifiuti in questo modo fa un torto ai propri figli e non possiamo permetterlo. Continueremo a controllare e multare, ma conto soprattutto sul senso civico e sulla capacità della nostra comunità di custodire i beni comuni”.

Le nuove telecamere

Da qualche giorno sono entrate in funzione le nuove telecamere mobili e-killer, estremamente moderne in grado di garantire immagini nitide anche a distanza per permettere l’identificazione di chi scarica spazzatura in modo incontrollato specie nelle zone più periferiche. Sono in tutto tre i nuovi occhi elettronici appena acquistati dal comando di polizia municipale e andranno a monitorare a campione le zone più a rischio.

Una lotta senza quartiere

Si tratta di tre videocamere mobili modello e-killer flex 2.0. Serviranno a monitorare le aree sprovviste di videosorveglianza e che sono spesso oggetto di abbandono indiscriminato i rifiuti di ogni tipo, trasformandosi in vere e proprie discariche a cielo aperto. A fornirle la ditta Steam service a cui sono andati 15 mila euro per garantire questa dotazione e per la fornitura anche di 50 cartelli con la scritta “area video sorvegliata” personalizzati nel formato di 40×25 centimetri. Questa dotazione sarà garantita esclusivamente con le finalità di contrastare il conferimento irregolare e l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.