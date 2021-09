a Santa Lucia del Mela

I Carabinieri hanno arrestato il fornitore dello stupefacente che aveva causato il decesso di un giovane a S. Lucia del Mela (ME), nel settembre 2020. L’arresto questa mattina da parte dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Si tratta di un 29enne, P.T. di Pace del Mela (ME), indiziato del reato di morte in conseguenza di altro delitto con riferimento al reato di cessione di sostanza stupefacente al giovane P.K. 25enne di Santa Lucia del Mela, deceduto nel settembre 2020.

Il giovane morto nel settembre 2020

I fatti risalgono alla mattina del 8 settembre 2020, quando, a Santa Lucia del Mela, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri era intervenuta in contrada Filicusi, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in stato confusionale che si aggirava per le vie del paese. I Militari, giunti sul posto, avevano individuato il giovane P.K. Il 118 lo aveva trasportato presso l’ospedale di Milazzo dove era arrivato in coma. A seguito del peggioramento delle condizioni fisiche, il giovane è morto.

Le indagini della Procura

Dagli accertamenti tossicologici svolti a seguito dell’autopsia effettuata sul corpo della vittima è emerso che il giovane morì a seguito di uso di droga. E sulla base di tale ipotesi è stata avviata l’attività d’indagine delegata dalla dott.sa Emanuela Scali, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ai Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, al fine di accertare la provenienza della sostanza stupefacente che aveva portato alla morte il giovane.

L’arresto, l’uomo in carcere

Le indagini hanno consentito di appurare che la “dose letale” di cocaina che aveva causato la morte di P.K. era stata ceduta dal 29enne P.T., che sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri è stato raggiunt da ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Ragusa.