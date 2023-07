Incendi tra il Palermitano, Trapanese e Catanese

Il fuoco lascia il suo devastante segno in Sicilia e incenerisce parte della pineta nella riserva di Monte Bonifato ad Alcamo, nel Trapanese. Dopo 36 ore fiamme quasi del tutto sotto controllo ma viene lasciata una terribile cicatrice al territorio. Incendi stanotte anche nel Palermitano e nel catanese.

La situazione a Monte Bonifato

I canadair hanno smesso di effettuare lanci di acqua. Il rogo è quasi del tutto sotto controllo anche se ancora stamattina vigili del fuoco, forestale, protezione civile, forze dell’ordine e polizia municipale stanno ancora lavorando. Si sta mettendo in sicurezza ma lo scenario in un versante di Monte Bonifato è spettrale. Parte della montagna è totalmente nera, spoglia di ogni albero o vegetazione.

Nessun danno a cose o persone

“Abbiamo attivato prontamente il Coc, il centro operativo comunale, per il rischio incendio d’interfaccia urbano-foresta – afferma il sindaco Domenico Surdi -. Il livello di allerta resta alto anche in considerazione delle temperature elevatissime che stanno rendendo le operazioni di spegnimento più difficoltose. Allo stato attuale non si registra pericolo per le abitazioni, resteremo al lavoro, con tutti gli organi competenti, per presidiare la situazione. Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno lavorato e lavorano incessantemente per salvaguardare l’incolumità pubblica”.

Nel Palermitano e nel Catanese

Il Palermitano è stato percorso dal fuoco anche stanotte. La situazione più pericolosa a Pioppo, frazione di Monreale. Le fiamme si sono scatenate in località di Casaboli dove alcune case sono state minacciate dalle fiamme. Fortunatamente vigili del fuoco e forestale hanno fatto da barriera. Fuoco anche a Partinico. Due in particolare gli incendi alla vegetazione che si sono verificati e che hanno impegnato i vigili del fuoco del locale distaccamento. Uno ha riguardato la statale 113 nel tratto che collega Partinico a Balestrate ed un altro la strada provinciale 63 che collega la città al santuario della Madonna del Ponte. I pompieri per ore hanno lottato contro le fiamme e sono riusciti a mettere tutto in sicurezza evitando situazioni pericolose. Si fa la conta dei danni a Polizzi Generosa dove si sono innescati incendi sulla statale 643 e sulla provinciale 119. Al lavoro la forestale per realizzare viali parafuoco e mettere tutto in sicurezza per evitare nuovi inneschi. Rogo di una certa gravità anche nella provincia Catanese. Interessata la zona boscata di Piedimonte Etneo dove anche qui alcune case sono state lambite.



