I Carabinieri di Alcamo (TP) hanno deferito in stato di libertà 5 persone accusate del reato di rissa. Si tratta di tre donne di 50, 44 e 20 anni e due uomini di 28 e 20 anni, tutti originari del paese in provincia di Trapani. La violenta lite sarebbe sorta in seguito ad alcuni dissidi sopravvenuti dopo che una coppia di giovani avrebbe deciso di troncare il rapporto.

La rissa per una storia finita male

Nel pomeriggio d’ieri, la locale Centrale Operativa ha comunicato ai militari dell’Arma in servizio di pattuglia che si stava consumando una rissa in una strada del centro alcamese. Raggiunto immediatamente il luogo indicato, i Carabinieri hanno cercato di riportare la situazione alla calma. Dopo aver raffreddato gli animi, nel corso dell’identificazione dei partecipanti, i Carabinieri hanno appurato che la rissa era stata scatenata da un diverbio per futili motivi, connesso alla fine del rapporto sentimentale tra la coppia di 20enni, in cui si erano intromessi i rispettivi familiari.

Scattano le denunce

Alcuni partecipanti hanno riportato lievi lesioni per cui hanno fatto ricorso alle cure del personale medico dell’ospedale. Al termine degli accertamenti del caso, tutte le persone coinvolte sono state denunciate alla Autorità Giudiziaria.