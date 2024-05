Sono 45 i candidati alle elezioni amministrative considerati “impresentabili” dopo i controlli svolti dalla Commissione parlamentare Antimafia perché ritenuti dall’organismo parlamentare “in violazione del codice di autoregolamentazione”. Come riportato da La Sicilia, 32 sono candidati in comuni capoluogo di provincia o in comuni non capoluogo ma con popolazione superiore ai 50mila abitanti mentre gli altri 13 sono candidati relativi, ha spiegato la presidente della Commissione Chiara Colosimo, ai 7 comuni sciolti per mafia. Tra i 45 nomi ci sono anche tre siciliani.

Giuseppe Cannavò, candidato a Caltanissetta

Tra le candidature ritenute in violazione del codice di autoregolamentazione c’è quella di Giuseppe Cannavò, candidato al Comune di Caltanissetta per la lista “Azzurri per Caltanissetta – Tesauro sindaco”. Nei suoi confronti “risulta emesso – si legge nel documento della Commissione Antimafia – il decreto che dispone il giudizio dal gup presso il Tribunale di Caltanissetta il 28 aprile 2023 per il reato di cui agli articoli 318, 321 del codice penale (corruzione per l’esercizio della funzione), con prossima udienza fissata il 18 giugno 2024”.

Michele Lombardo, candidato a Bagheria

Altro nome siciliano nel documento è quello di Michele Lombardo, candidato al Comune di Bagheria per la lista “Libertà, cambio rotta De Luca sindaco di Sicilia”. Nei confronti di Lombardo, “in data 7 maggio 2019, è stato disposto dal gip di Termini Imerese il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 319, 320 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), davanti al Tribunale di Termini Imerese”.

Marco Domina, candidato a Mazara

Infine Marco Domina, candidato al Comune di Mazara del Vallo per la lista “Partecipazione politica”. Nei suoi confronti “dal certificato del casellario giudiziale risulta emessa dal Tribunale di Palermo la sentenza di condanna alla pena di 2 anni di reclusione per il reato di cui all’articolo 216 n. 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta) – si osserva – La sentenza è divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2022. Per il predetto candidato risulta inoltre emesso, in data 23 marzo 2023, il decreto che dispone il giudizio dal gup del Tribunale di Marsala, con prossima udienza fissata il 5 luglio 2024, per il reato di cui agli articoli 110, 353, comma 1, del codice penale (turbata libertà degli incanti)”.