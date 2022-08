L’intervento della polizia

Deteneva un fucile a canne mozze, oltre a munizioni e fedeli riproduzioni di armi corte, l’uomo arrestato, dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani e del commissariato di Marsala.

Gli agenti della polizia nella prima mattinata del 3 agosto scorso, hanno effettuato una perquisizione a sorpresa a casa dell’indagato, abitante nella contrada Amabilina di Marsala.

All’interno di un garage di pertinenza dell’uomo gli operatori hanno rinvenuto un fucile a canne mozze, originariamente compendio di furto, con due cartucce di cui una già esplosa, oltre alle riproduzioni fedeli di un revolver e di una semiautomatica, prive di tappo rosso. Nell’abitazione erano invece presenti delle munizioni per armi corte di diverso calibro, contenute in una teca.

L’indagato, con precedenti penali e sorvegliato speciale è stato così arrestato con l’accusa di detenzione abusiva di arma alterata e tradotto in carcere.

Il provvedimento, su richiesta della procura della Repubblica di Marsala, è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha confermato per l’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

