In manette due uomini di 20 e 41 anni

Ripetutamente violano le misure cautelari a cui sono sottoposti. Due trapanesi, per questo motivo sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di due uomini di 20 e 41 anni pere cui è arrivata l’ordinanza dell’autorità giudiziaria.

Il sorvegliato speciale

In particolare, i carabinieri della stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno arrestato un 41enne pregiudicato residente in zona, in forza dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Trapani. L’uomo è stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, furto aggravato in abitazione, per cui era stato denunciato dai militari dell’Arma, e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, commessi a Trapani ed Erice tra il 2016 e il 2019. Per questo motivo, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, dove dovrà scontare un cumulo di pene concorrenti per complessivi 5 anni e 11 mesi di reclusione.

L’obbligo di firma

Sempre a Trapani, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto dei colleghi della stazione di Trapani Borgo Annunziata, hanno arrestato un 20enne in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento emessa dal locale tribunale. Questo provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui l’uomo era già sottoposto, insieme all’obbligo di dimora, per pregressi reati contro il patrimonio. Il 20enne, infatti, avrebbe ripetutamente omesso di presentarsi negli uffici della stazione dei carabinieri nei giorni stabiliti. Questo ha determinato l’emissione della più afflittiva misura della detenzione in carcere.

Altro arresto in provincia

In queste ore nella provincia trapanese c’è stato un altro arresto. Un uomo di 48 anni a Pantelleria è stato trovato in possesso di cocaina dentro l’auto che stava guidando. Dopo la scoperta la perquisizione nella sua casa dove è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente. Per questo è stato arrestato nel corso di un servizio di controllo del territorio. L’accusa per lui è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, l’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura di lusso.