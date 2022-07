La decisione della polizia municipale ad Alcamo

Tolleranza zero con l’autovelox su chi pigia troppo il piede sull’acceleratore ad Alcamo, nel Trapanese. La polizia municipale ha potenziato i controlli specie nelle strade più a rischio incidenti. In queste ultime settimane si è registrato un incremento degli sinistri, alcuni anche dall’epilogo tragico. Ecco perché i caschi bianchi, comandanti da Ignazio Bacile, hanno deciso di tenare di porre un freno. L’implacabile occhio elettronico presidierà le strade anche nelle ore serali e notturne.

Le multe a raffica

“Il comando di polizia municipale – afferma Bacile -, considerata la recrudescenza del fenomeno di sinistri stradali che hanno di recente procurato anche vittime, ha potenziato le verifiche su strada con servizi di controllo elettronico della velocità. Il calendario delle strade oggetto di verifica viene reso noto preventivamente sul sito istituzionale del Comune”. Significativo un dato: in appena due ore di presidio sulla provinciale 55, tra quelle in cui si sono verificati più incidenti, sono state ben 15 le multe per eccesso di velocità

I controlli nelle strade più a rischio

Le postazioni di controllo vengono effettuate nei tratti stradali che presentano il maggiore tasso di incidentalità. Da considerare che comunque in questi tratti presidiati la postazione dei vigili urbani sarà ben segnalata preventivamente e visibile con auto d’istituto e personale in uniforme, dal momento che l’obiettivo non è fare cassa ma soprattutto la prevenzione. “Gli apparecchi utilizzati per la rivelazione della velocità – sottolinea il capo dei caschi bianchi – sono di ultima generazione e con dispositivi di rilievo bidirezionale, hanno una tolleranza di 5 chilometri orari rispetto alla velocità osservata, e sono muniti di regolare omologazione e taratura annuale. I servizi di controllo proseguiranno per tutto il periodo estivo, e verranno distribuiti anche nelle fasce orali serali e notturne”.

L’ultimo incidente

L’ultimo incidente di una certa gravità si è verificato in via Gammara ad Alcamo con un motociclista trasferito d’urgenza al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Ha fatto un volo di diversi metri, sbalzato dal sellino dopo l’urto avuto sulla fiancata del veicolo con un’auto.