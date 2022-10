Affidata al figlio

Esce per una passeggiata ma non ricorda più la strada per tornare a casa, così i Carabinieri hanno messo in salvo una donna anziana. È accaduto a Trapani.

La donna in stato confusionale

I Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti, nella serata di ieri, in soccorso a una donna che si trovava in stato confusionale lungo la via Manzoni. Dopo la segnalazione da parte di un cittadino, nel bel mezzo dell’acquazzone che ha colpito la città di Trapani ieri sera, i Carabinieri si sono precipitati nei pressi della via Alessandro Manzoni dove era stata segnalata un’anziana donna in stato confusionale.

La donna dispersa sotto la pioggia

La donna, 86 anni, che vive ancora da sola nonostante soffra di patologie quale la demenza senile e l’Alzheimer, si era volontariamente allontanata da casa per una passeggiata non riuscendo più a rincasare presa dal panico per il violento temporale che si era abbattuto sulla città. I Carabinieri, dopo averla tranquillizzata, sono riusciti a contattare il figlio e, dopo averla riaccompagnata a casa, hanno atteso con la donna l’arrivo dello stesso per l’affido dell’anziana madre.

Non mangia da tre giorni, i Carabinieri salvano anziana a Castelvetrano

I militari della Compagnia di Castelvetrano (TP) e i volontari della Croce Rossa Italiana hanno consegnato nelle scorse settimane dei viveri di prima necessità a una donna novantenne e invalida, che ha richiesto aiuto tramite 112. Erano circa le ore 20 quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Castelvetrano è arrivata la telefonata di una donna di novanta anni che riferiva di essere rimasta sola da tempo e che, a causa di una grave invalidità, non riusciva ad allontanarsi dalla propria abitazione per fare la spesa. Non mangiava nulla da tre giorni. I militari hanno subito raggiunto la donna nella sua abitazione e, constatato che non necessitasse di un intervento sanitario, grazie alla disponibilità fornita dalla Croce Rossa Italiana, sono riusciti a farle consegnare, nel giro di un’ora, una scorta di generi alimentari e di acqua. Nello stesso tempo sono stati interessati anche i servizi sociali per garantire una continua assistenza alla signora, immensamente grata verso quanto fatto da Carabinieri e volontari.