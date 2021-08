a Mazara

I Carabinieri di Mazara (TP) hanno tratto in arresto per i reati di Evasione e violenza e Minacce a Pubblico Ufficiale un 48enne G.G. sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le minacce alla moglie

I Carabinieri sono giunti in uno stabile nel centro cittadino dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, minacciava di morte la famiglia convivente. Alla vista dei militari dell’Arma, dopo aver proferito gravi frasi minacciose, tentava la fuga ma è stato bloccato.

Denunciato anche il figlio

Portato in caserma ha continuato a danneggiare, con calci e pugni alcune porte della struttura, motivo per il quale veniva pure denunciato per danneggiamento aggravato. Il figlio dell’arrestato, in evidente stato di alterazione psicofisica, invocava la liberazione del padre proferendo all’indirizzo dei militari frasi minacciose e rimediando anch’egli una denuncia. L’arresto veniva convalidato e l’uomo tornava agli arresti domiciliari.