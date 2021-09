La parlamentare: “Sono stata fraintesa”

Oggi sostiene di essere stata “fraintesa”. E per questo ha deciso di cancellare quel tweet della “discordia” in cui l’europarlamentare della Lega Francesca Donato sosteneva di essere una “barzelletta l’appello lanciato dalla famiglia di un medico di Castelvetrano, nel trapanese, morto dopo aver contratto il covid nonostante avesse già completato la doppia dose di vaccino. La famiglia della vittima aveva detto dopo la tragedia che comunque la vaccinazione resta un’arma fondamentale per la lotta contro il coronavirus. Per tutta risposta la parlamentare scrisse in un tweet: “La dichiarazione finale della famiglia risulta credibile quanto una barzelletta”. Ora però arriva la retromarcia e la stessa Donato ha fatto un nuovo tweet evidenziando di aver cancellato quello “incriminato” giustificandosi così: “Ho cancellato il tweet… perché frainteso e ampiamente strumentalizzati”. Ora c’è semmai da chiedersi quale altra chiave di lettura potesse avere quel messaggio.

Le polemiche non finiscono

In realtà la polemica sembra tutt’altro che sopita dal momento che l’onorevole Donato continua ad alimentare dubbi e congetture attorno alle vaccinazioni e alle varie restrizioni che si stanno imponendo per provare ad arginare il dilagare del virus. L’esponente leghista non ha mai nascosto tutti i suoi dubbi e lo ha fatto sempre in maniera chiara e inequivocabile. Ed infatti è di qualche ora fa l’ennesimo tweet in cui commenta la notizia di una ragazza di 16 anni che sarebbe morta per infarto dopo la seconda dose del vaccino anti-covid: “Mentre c’è chi si preoccupa solo di alimentare la macchina del fango contro chi chiede spiegazioni, continuano a verificarsi tragedie devastanti come questa nell’indifferenza dei buoni”.

L’episodio del medico

Molto forti sono state le polemiche in seguito a quelle parole della Donato all’indirizzo della famiglia del medico di Castelvetrano. Un dibattito alimentato a livello nazionale e che ha indignato anche gli stessi familiari della vittima, Leonardo Ditta di 64 anni, morto lo scorso 4 settembre all’ospedale di Marsala.

In seguito alle parole dell’europarlamentare che definiva “barzelletta” l’appello della famiglia de medico a vaccinarsi, ha risposto per le rime la figlia del 64enne sempre attraverso twitter. E rivolgendosi proprio alla Donato ha scritto: “Non si vergogna di speculare in questo modo su un morto? Invece di criticare la nostra credibilità dovrebbe pensare ad avere un minimo di pudore e di rispetto”.