Indagano i carabinieri a Marsala

Notte di incendi ad alcune auto a Marsala, nel trapanese. In due distinte zone della città sono andati a fuoco diversi veicoli. In almeno un caso è stato accertato il dolo, trovate tracce di liquido infiammabile.

Le indagini dei carabinieri

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Marsala a seguito dell’incendio di alcune autovetture nella notte tra giovedì e oggi nella zona di via Del Fante e in zona Salinella. I militari dell’arma sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco che hanno potuto appurare nel corso del loro sopralluogo dolosa di almeno uno dei due incendi.

Il rogo all’imbarcadero

L’estate scorsa ha scosso molto la comunità Marsalese un altro incendio le cui indagini sono ancora in corso. Nella notte tra il 10 e 11 agosto scorso un rogo di natura dolosa ha interessato lo storico imbarcadero di Mozia. Un uomo venne ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre appiccava le fiamme e oltretutto si sarebbe anche ferito. In questo caso indaga la polizia per cercare di identificare il piromane.

Tre ore di devastante fuoco

L’allarme scattò nella notte intorno all’una. Andarono a fuoco tre natanti a motore che erano ormeggiati sul pontile dell’imbarcadero. Le barche risultavano regolarmente iscritte nel registro navale dell’ufficio circondariale marittimo di Marsala. Erano denominate “Whitaker”, “Megazapitur” e “Acqua bus”. Intervennero 2 squadre operative dei vigili del fuoco, una proveniente da Marsala e l’altra da Trapani. Un’operazione che fu molto impegnativa e che durò all’incirca 3 ore.

La videosorveglianza

I poliziotti avviarono subito avviato le indagini e visionarono le immagini di videosorveglianza della zona. Venne immortalato un uomo che durante le fasi dell’incendio si ferì ad una gamba dalle enormi fiammate provenienti dalle imbarcazioni che andavano a fuoco. Fu ipotizzato che l’incendiario si possa essere recato in qualche ospedale per farsi medicare. Gli agenti all’epoca fecero delle verifiche in tutti i nosocomi della zona.