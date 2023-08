L’ordinanza del sindaco di Catania

Troppa cenere nelle strade di Catania e arriva un’ordinanza con cui si dispone per le prossime 48 ore il divieto temporaneo di circolazione di moto e bici. Stop al transito di cicli e motocicli mentre gli automezzi potranno viaggiare alla velocità massima di 30 km/h. Il provvedimento vale in tutte le strade del territorio comunale sulla base di un’ordinanza del sindaco di Catania Enrico Trantino. E’ frutto della presenza in molte strada della città della cenere vulcanica emessa dall’Etna la notte scorsa.

Avviata la pulizia

Su disposizione del sindaco e dell’assessore all’Ecologia Tomarchio è già scattata la pulizia delle strade cittadine. In rimozione la sabbia vulcanica con servizi straordinari con l’impiego di personale delle aziende appaltatrici del servizio di raccolta dei rifiuti. L’amministrazione comunale raccomanda infine ai cittadini di “depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni in prossimità delle abitazioni”.

Gli ultimi aggiornamenti

Si è fermata nella notte la fontana di lava dal vulcano dell’Etna, adesso l’emissione di cenere è discontinua. Lo ha rilevato l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’osservatorio Etneo, dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Ad essere osservato che l’attività di fontana di lava del cratere di Sud Est nel corso della notte ha prodotto una nube vulcanica. Fenomeno che si è disperso in direzione Sud, producendo una ricaduta di cenere nel settore meridionale del vulcano e oltre. L’attività di fontana di lava è cessata a partire dalle 4.20 circa, ora locale, e in seguito il cratere di Sud Est è stato interessato da una debole emissione di cenere. A partire dalle 6.50 circa è diventata discontinua e confinata nell’area sommitale del vulcano.

Lava in raffreddamento

Il trabocco lavico che ha coinvolto il fianco sud-occidentale del cratere di Sud Est è in raffreddamento non essendo più alimentato. Nel corso della notte l’attività sismica ed infrasonica si sono ulteriormente intensificate. Dopo avere raggiunto i valori massimi intorno all’1:20, a partire dalle 2:50 hanno mostrato un trend in rapido decremento. Dalle 3:20 l’ampiezza media del tremore vulcanico si è attestata nel livello medio ed ha raggiunto valori confrontabili a quelli pre-eruttivi intorno alle 3:30. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del cratere di Sud-Est, ad una quota di circa 2.700 metri sopra il livello del mare.

