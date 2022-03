E’ morto a causa di complicazioni dopo aver contratto il covid19

Il mondo dello sport siciliano dice addio a Claudio Corà che fu il coach della Pallacanestro Marsala dei sogni. Arrivò con la formazione lilibetana sino in serie A2 un trentennio fa. Risultati sportivi che mai furono raggiunti nel basket in questo territorio. Vicentino, si è spento all’ospedale di Padova dove era ricoverato a causa di complicazioni collegate alla sua positività al covid19. Le due figlie avevano seguito la sua stessa passione, entrambe diventarono giocatrici e una delle due ancora adesso allena. Dopo una lunghissima collezione di panchine in giro per l’Italia, Corà aveva accettato l’incarico di capo allenatore della Polisportiva Battipagliese.

I suoi fasti in Sicilia

Il 66enne ha lasciato un bel ricordo sportivo in Sicilia. A cavallo tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 è stato infatti sulla panchina della Pallacanestro Marsala per alcune stagioni e riuscì in una cavalcata mai riuscita a nessun’altro. Infatti portò la formazione marsalese dall’Eccellenza B sino addirittura alla serie A-2. Dopo questa lunga parentesi siciliana Corà è stato in giro per l’Italia e ovunque ha lasciato un bel ricordo, non solo sul piano professionale ma anche umano.

Il ricordo del giocatore che lanciò da ragazzino

Lo chiamavamo Mario Marenco per la sua somiglianza al personaggio di “Quelli della notte”, la famosissima trasmissione Rai condotta da Renzo Arbore. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra i più toccanti quello di Angelo Barnaba che ricorda da giocatore di basket di essere stato lanciato ad appena 17 anni proprio da Corà: “Qualche tempo fa, con il solito pudore – racconta -, mi aveva fatto capire che ancora sognava di poter un giorno tornare ad allenare a Monopoli, dove aveva vissuto un’esperienza molto formativa a metà anni Ottanta. Purtroppo non è stato possibile, ma Claudio ha scritto anche qui pagine memorabili della storia cestistica locale e resterà per sempre nella memoria di tanti”.

Il saluto delle sue ex società

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte delle società che il 66enne ha allenatore nella sua ultratrentennale carriera. “Oggi è un giorno triste – afferma Dino Pagano, presidente del Basket Cassino -. Claudio Corà è stato un grande allenatore molto caro a noi del Basket Cassino. In più occasioni è stato un nostro consulente tecnico. Un grande uomo un grande esperto di basket nazionale ed internazionale”. “Claudio Corà – commenta il patron della Polisportiva Battipagliese Giancarlo Rossini – era un uomo ed un coach di straordinario spessore. Sebbene non sia stato con noi a lungo, quel poco tempo ci è bastato per apprezzarne le straordinarie qualità, il garbo e l’eleganza, la passione e la competenza. La sua scomparsa ci addolora moltissimo”.