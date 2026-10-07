Mazara del Vallo si prepara a diventare ancora una volta uno dei principali punti di riferimento del dibattito giuridico ed economico nazionale. Venerdì 9 ottobre la città ospiterà infatti la terza edizione del convegno “Il ruolo del Codice della crisi nel rilancio dell’economia italiana”, appuntamento promosso dallo Studio legale Aga & Partners che riunirà alcuni tra i più autorevoli esperti italiani del settore.

Approfondire l’impatto del codice delle crisi d’impresa

L’incontro si svolgerà all’Hotel Mahara, sul Lungomare San Vito, dalle 9 alle 19, con l’obiettivo di approfondire l’impatto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la riforma introdotta dal decreto legislativo 14 del 2019 ed entrata pienamente in vigore nel luglio del 2022, che ha sostituito la storica legge fallimentare del 1942.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si è ormai consolidata come uno degli appuntamenti più rilevanti del Mezzogiorno dedicati al diritto della crisi d’impresa. Al centro del confronto ci saranno gli strumenti normativi che consentono di intercettare tempestivamente le difficoltà aziendali, favorire percorsi di risanamento e garantire la continuità delle attività produttive. Responsabile scientifico del convegno sarà l’avvocato d’impresa Antonio Giulio Alagna, mentre a moderare i lavori sarà la giornalista Licia Raimondi. Tre le parole chiave attorno alle quali ruoteranno gli interventi: prevenzione, continuità e risanamento. Temi che oggi rappresentano gli assi portanti della nuova disciplina e che assumono un valore strategico per il tessuto economico nazionale, in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni dei mercati.

La composizione negoziata della crisi

Tra gli argomenti in agenda figurano la composizione negoziata della crisi, la transazione fiscale, la gestione della finanza nelle procedure concorsuali e gli strumenti per il rilancio dell’impresa in continuità aziendale. Questioni sempre più centrali per imprenditori, professionisti e operatori del diritto chiamati a confrontarsi con scenari economici complessi. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente del Tribunale di Marsala Alfonso Malato, del presidente dell’Ordine degli avvocati di Marsala Giuseppe Spada, del sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, del direttore formazione del Sole 24 Ore Eraldo Minella, del presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Trapani Salvatore Miceli e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Marsala Alberto Scuderi.

Il panel dei relatori

Di alto profilo anche il panel dei relatori, che vedrà la partecipazione di magistrati della Corte di Cassazione, presidenti di sezioni specializzate in crisi d’impresa, professori universitari provenienti da atenei come Bocconi, Sapienza, Firenze, Ferrara e Bergamo, oltre a professionisti impegnati nei processi di risanamento aziendale.

L’evento offrirà inoltre crediti formativi agli iscritti agli Ordini professionali coinvolti, confermando la propria vocazione non solo scientifica ma anche formativa. Una giornata di studio che punta a trasformare Mazara del Vallo in un laboratorio nazionale di confronto sulle strategie necessarie per accompagnare la crescita delle imprese e sostenere il rilancio dell’economia italiana.