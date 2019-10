Controllati 120 persone e 84 veicoli

I carabinieri di Partanna, Santa Ninfa e Castelvetrano, in provincia di Trapani, hanno denunciato 9 persone per vari reati che vanno dalla ricettazione alla guida senza patente nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Un giovane di 27 anni è stato sorpreso a guidare in stato di ebrezza dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Il 27enne è stato sottoposto ad esami dai quali è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito e che era positivo alle sostanze stupefacenti dei tipo cannabinoidi e alla cocaina, per cui è stato deferito per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica.

Per due giovani è scattata la denuncia di ricettazione. Uno è stato trovato a bordo di uno scooter rubato, l’altro in possesso di un cellulare oggetto di furto. Diverse anche le denunce per guida senza patente.

Ad un uomo sono state sequestrate 115 cartucce a pallini illecitamente detenute, ad un altro un coltello a serramanico del genere vietato. Eentrambi sono stati denunciati per il reato di porto abusivo di armi.

Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 120 persone, 84 veicoli, ed elevate diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.