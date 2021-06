Vaccini al mercato, riapre l’hub di Marsala organizzato da Coldiretti

24/06/2021

Continuano le somministrazioni al mercato di Marsala. Domenica 27 giugno il Mercato Campagna Amica di Marsala in via Lungomare diventerà ancora una volta punto vaccinale. Prosegue dunque l’attività di Coldiretti per far sì che i soci, i familiari e dipendenti delle aziende agricole possano vaccinarsi senza disagi anche grazie alla collaborazione dell’Asp e al supporto della Croce Rossa locale. Vaccinate 500 persone Finora, nei vari appuntamenti delle scorse settimane, – sottolinea Coldiretti – sono state vaccinate oltre 500 persone del mondo del lavoro agricolo che non si è mai fermato soprattutto nel periodo più acuto della pandemia assicurando la produzione di cibo e modificando il proprio assetto aziendale per portare i prodotti a domicilio. Già da marzo la Coldiretti ha offerto la disponibilità delle proprie sedi in tutt’Italia per garantire in tempi rapidi la vaccinazione perché la battaglia contro il virus è la priorità numero uno per uscire da una crisi sanitaria ed economica che deve vedere sempre più le forze sociali al fianco delle Istituzioni. Come prenotare la dose La vaccinazione può essere prenotata con messaggio whatsapp ai numeri 3337530572 e 3294743824. Il servizio inizierà alle 8.30 e proseguirà anche per i non prenotati fino al completamento delle dosi ricevute.

