Fermato in auto con il pericolo e affilato oggetto

Inquietante scoperta dei carabinieri nel Trapanese con un uomo fermato a bordo di un’auto con al seguito un enorme coltello da cucina. Cosa ci facesse e a che gli servisse resta un mistero, il coltello è stato sequestrato e l’uomo denunciato. E’ accaduto a Paceco, a fermarlo i militari della locale stazione che hanno segnalato in Procura il 38enne per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Durante i controlli di polizia i militari operanti sottoponevano l’uomo a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo un coltello da cucina di grosso taglio.

Il contesto operativo

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno intensificato i servizi preventivi in concomitanza dei week end estivi. In particolare finalizzati al contrasto dei reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nel corso dell’ultima attività, sono state denunciate quattro persone e altre otto segnalate alla prefettura per uso di droga.

In moto senza patente e stupefacenti

Durante i controlli alla circolazione stradale denunciati due uomini trapanesi per guida senza patente recidivi nel biennio. Controllati alla guida di un ciclomotore, sono stati beccati senza il previsto documento autorizzativo poiché mai conseguito. Un altro uomo denunciato invece per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Infatti, a seguito di una perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di una modica quantità di droga del tipo hashish.

Le segnalazioni per droga

A conclusione del servizio coordinato sono stati anche segnalati 8 soggetti alla prefettura di Trapani. In alcuni casi per guida sotto influenza di alcool e per detenzione di stupefacente per uso personale. Trovati in possesso di dosi di hashish e crack per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Stessi controlli a Mazara del Vallo

Gli stessi tipi di controlli sono stati attuati nel week-end trascorso anche a Mazara del Vallo. Sono culminati in 5 denunce per evasione, furto di energia elettrica e guida senza patente nel Trapanese. Sono arrivate anche segnalazioni per uso personale di sostanza stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo hanno intensificato durante il week-end scorso i servizi preventivi. In particolare sono stati finalizzati al contrasto dei reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

