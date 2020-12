Nel trapanese

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nella giornata di ieri, 30 dicembre 2020, hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha interessato i comuni di Trapani ed Erice, finalizzato al contrasto dei reati di criminalità diffusa ed al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale nonché delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, a ridosso dei festeggiamenti per Capodanno.

I militar operanti hanno accertato, tramite perquisizione personale e veicolare, che a bordo di un veicolo su cui viaggiavano due trapanesi, L.S., e P.A., 33 anni, erano stati nascosti numerosi attrezzi da effrazione e da taglio senza un giustificato motivo. I due soggetti sono stati, quindi, deferiti in stato di libertà mentre quanto rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro penale.

Inoltre, A.C., trapanese, 23 anni è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché, dal controllo effettuato con l’etilometro in dotazione, è emerso che la stessa si trovava alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche, infine, L.S., palermitano, nel corso del controllo di polizia ha reso generalità false incorrendo nel reato di falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull’identità per cui è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

I controlli alla circolazione stradale hanno permesso di identificare 43 persone in 20 veicoli, tra autovetture e ciclomotori ed elevare sanzioni amministrative, per varie violazioni al Codice della Strada, per l’importo complessivo di euro 1.840 con il sequestro di un veicolo.

Durante l’attività sono state elevate ulteriori 3 sanzioni amministrative di 400 euro ciascuna per l’inosservanza delle norme anti-Covid circa l’obbligo di permanere nelle proprie abitazioni dalle ore 22:00 alle 05:00 del giorno successivo.