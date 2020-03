L'emergenza

Dopo aver registrato un vero e proprio boom di presenze nel primo fine settimana, e dopo aver regalato a tutti, grandi e i piccini che l’hanno visitata, un po’ di magia e di sano divertimento, gli organizzatori della Casa delle Farfalle a Marsala sono costretti a chiudere la struttura nonostante si fosse appena inaugurata una decina di giorni fa. Non sarà un addio ma un arrivederci.

“A seguito della firma del nuovo decreto del Governo Italiano, Dpcm dell’8 marzo 2020, ed a pochi giorni dall’inaugurazione, ci spiace comunicare lo stop della nostra iniziativa”, ha comunicato sui social il team organizzativo spiegando come non sia stato facile prendere questa decisione “…ma il rispetto delle regole ci impone di dover rimandare a data da destinarsi la riapertura”.

La struttura, che ospita centinaia di esemplari di farfalle provenienti da tutto il mondo, sarebbe dovuta rimanere a Marsala all’interno del complesso monumentale di San Pietro fino a giugno. Le ultime disposizioni governative però, unite alla cancellazione delle visite scolastiche alla struttura, hanno di fatto reso inevitabile la chiusura. Gli splendidi colori, la leggiadria in volo e soprattutto gli sguardi estasiati dei visitatori sono dunque rimandati a tempi migliori. La riapertura della Casa delle Farfalle slitta sicuramente al prossimo anno. Rispettando infatti i naturali cicli biologici e le temperature ottimali che necessitano per la trasformazione dei bruchi in crisalidi e dunque in farfalle, non è rimasto altro che bloccare ogni attività per tornare a pieno regime nel futuro.

Per restare aggiornati sulle iniziative e gli aggiornamenti della Casa delle Farfalle a Marsala è possibile visitare il sito internet www.lacasadellefarfalle.com o seguire le varie pagine social della struttura.