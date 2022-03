120 mila euro il valore

Trasportava oltre due chilogrammi di cocaina pura, il corriere arrestato, sabato scorso, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani. Si tratta di un giovane venticinquenne di origine calabrese che è stato controllato dai poliziotti mentre si accingeva a raggiungere la città a bordo di un’autovettura.

La droga in auto

Gli agenti, insospettiti dal suo particolare comportamento, hanno deciso di accompagnarlo in Questura, dove hanno proceduto a perquisire il veicolo. Dopo accurate ricerche in ogni parte dell’abitacolo, gli agenti della Polizia di Stato hanno optato per controllare anche il cielo dell’autovettura, smontando la plafoniera.

Cocaina per 120mila euro

All’interno dell’intercapedine ricavata al di sotto sul tetto metallico della vettura sono stati così trovati due grossi involucri di droga, risultata poi essere cocaina. Per il corriere sono così scattate le manette ed è finito in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ingente quantitativo di droga, destinato evidentemente al mercato trapanese, avrebbe di sicuro fruttato un ricavo di oltre 120 mila euro.

Un arresto a Palermo

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un nuovo corriere della droga che arrivava dalla Calabria e diretto nel capoluogo siciliano. Pasquale Perre, 45 anni di Platì (Rc), è stato bloccato a bordo di un’autovettura nei pressi di via Giafar. Nel corso dei controlli di una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, grazie al fiuto del cane antidroga F-MIA del gruppo pronto impiego, sono stati trovati in un doppiofondo della portiera destra posteriore della vettura due involucri di plastica trasparente contenenti 2 chili e 400 grammi di cocaina. La droga immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 200.000 euro. Il corriere calabrese è stato condotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della locale procura. L’azione di contrasto al traffico di droga proveniente per lo più dalla Calabria dal gennaio 2021 ha consentito di sequestrare circa 50 chili di cocaina che erano destinati a rifornire le piazze di spaccio della città.