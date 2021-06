Vari reati

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (TP) hanno denunciato otto persone per vari reati e a segnalarne una alla locale Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.

In due smontavano parti di auto

In particolare, 2 persone di 25 e 31 anni sono state sorprese mentre smontavano parti meccaniche e di carrozzeria da alcune auto parcheggiate lungo la pubblica via: i due risponderanno di tentato furto. I Carabinieri hanno denunciato un 40enne e un 34enne in quanto trovati in possesso di arnesi da scasso nonché un 23enne per il reato di evasione, in quanto rintracciato nel centro abitato.

I militari sono intervenuti presso una abitazione di villeggiatura estiva che era stata abusivamente occupata da due stranieri. Il servizio ha consentito anche di rintracciare un 46 enne mazarese che si era messo alla guida di una autovettura, sebbene sprovvisto di patente, e un 30enne che aveva con sé una modica quantità di crack.